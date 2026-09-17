Sonora registra 324 atrocidades y 90 fosas clandestinas en menos de dos años, reporta ONG Causa en Común

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    Sonora registra 324 atrocidades y 90 fosas clandestinas en menos de dos años, reporta ONG Causa en Común
    Fosa común y restos óseos por parte del crimen organizado. CUARTOSCURO

El informe de seguridad documenta asesinatos con tortura, masacres y feminicidios violentos cometidos entre octubre de 2024 y agosto de 2026.

Sonora enfrenta una crisis de violencia extrema con más de 300 hechos de alto impacto registrados en los últimos dos años. De acuerdo con el monitoreo de la organización civil Causa en Común, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se contabilizaron al menos 324 atrocidades en la entidad.

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Las fosas clandestinas y la tortura concentran la mayoría de los casos documentados en el informe. El reporte detalla la localización de 90 fosas clandestinas y 74 asesinatos donde se identificaron marcas de tortura extrema en las víctimas.

La violencia de género y los ataques brutales marcan los registros de agresiones mortales en el estado. En el mismo periodo se contabilizaron 31 mutilaciones, 27 feminicidios cometidos con crueldad extrema, 18 masacres y 17 cuerpos calcinados. Además, 12 agentes de seguridad pública perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Tres hallazgos recientes reflejan la gravedad del panorama de seguridad en distintas zonas de Sonora. Las imágenes del monitoreo destacan episodios emblemáticos ocurridos en la región:

$!Informe publicado por la ONG Causa en Común a través de X sobre la violencia en Sonora.
Informe publicado por la ONG Causa en Común a través de X sobre la violencia en Sonora. CAUSA EN COMUN

San Ignacio Río Muerto: En diciembre de 2024 se reportó el hallazgo de personas calcinadas.

Valle del Yaqui: En julio de 2025 las autoridades localizaron una fosa clandestina con 28 cuerpos.

Hermosillo: En marzo de 2026 las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer con severas huellas de violencia.

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Causa en Común elabora estos reportes mediante el seguimiento diario de notas de prensa. La organización analiza periódicamente las publicaciones de medios locales y nacionales para clasificar los delitos de mayor impacto en todo el país.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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