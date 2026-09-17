Sonora registra 324 atrocidades y 90 fosas clandestinas en menos de dos años, reporta ONG Causa en Común

Sonora enfrenta una crisis de violencia extrema con más de 300 hechos de alto impacto registrados en los últimos dos años. De acuerdo con el monitoreo de la organización civil Causa en Común, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se contabilizaron al menos 324 atrocidades en la entidad.

Las fosas clandestinas y la tortura concentran la mayoría de los casos documentados en el informe. El reporte detalla la localización de 90 fosas clandestinas y 74 asesinatos donde se identificaron marcas de tortura extrema en las víctimas.

La violencia de género y los ataques brutales marcan los registros de agresiones mortales en el estado. En el mismo periodo se contabilizaron 31 mutilaciones, 27 feminicidios cometidos con crueldad extrema, 18 masacres y 17 cuerpos calcinados. Además, 12 agentes de seguridad pública perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Tres hallazgos recientes reflejan la gravedad del panorama de seguridad en distintas zonas de Sonora. Las imágenes del monitoreo destacan episodios emblemáticos ocurridos en la región: