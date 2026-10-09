Desaparecen dos menores en NL en los municipios de Apodaca y Mty
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Los desaparecidos son una jovencita de 16 años y un menor de tan solo cinco
Monterrey, Nuevo León.- El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, busca a dos menores de edad, de 16 y 5 años, que desaparecieron en dos hechos distintos en los ayuntamientos de Apodaca y Monterrey, durante estos primeros días de octubre.
Uno de los desaparecidos es Karime Zumaya Arguello, de 16 años, quien fue vista por última ocasión el 7 de octubre en la colonia Valle de las Palmas, en Apodaca.
La jovencita tiene el cabello negro, lacio y largo, es de tez morena clara, ojos café oscuro, nariz y boca mediana, de labios delgados; mide 1.63 metros de estatura y no tiene señas particulares.
El otro caso es el de un niño de cinco años, identificado como Ángel Antonio Rayas Coronado, quien desapareció el 6 de octubre.
El menor fue visto por última ocasión en Monterrey; sin embargo, no se precisó la colonia.
El niño es de cabello negro, lacio, corto; tez morena, ojos café oscuro, nariz mediana, boca pequeña y de labios delgados; mide 1.00 metro y es de complexión delgada.
Para información de cualquiera, se tiene a disposición el teléfono 81 1990 3873.