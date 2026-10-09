Desaparecen dos menores en NL en los municipios de Apodaca y Mty

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    Desaparecen dos menores en NL en los municipios de Apodaca y Mty
    La Fiscalía de Nuevo León busca a Karime Zumaya, de 16 años, y Ángel Antonio Rayas, de 5, desaparecidos en Apodaca y Monterrey. GEBI
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Los desaparecidos son una jovencita de 16 años y un menor de tan solo cinco

Monterrey, Nuevo León.- El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, busca a dos menores de edad, de 16 y 5 años, que desaparecieron en dos hechos distintos en los ayuntamientos de Apodaca y Monterrey, durante estos primeros días de octubre.

Uno de los desaparecidos es Karime Zumaya Arguello, de 16 años, quien fue vista por última ocasión el 7 de octubre en la colonia Valle de las Palmas, en Apodaca.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/a-11-anos-de-su-desaparicion-familia-del-saltillense-johan-gael-no-deja-de-buscarlo-MJ23911386

La jovencita tiene el cabello negro, lacio y largo, es de tez morena clara, ojos café oscuro, nariz y boca mediana, de labios delgados; mide 1.63 metros de estatura y no tiene señas particulares.

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El otro caso es el de un niño de cinco años, identificado como Ángel Antonio Rayas Coronado, quien desapareció el 6 de octubre.

El menor fue visto por última ocasión en Monterrey; sin embargo, no se precisó la colonia.

El niño es de cabello negro, lacio, corto; tez morena, ojos café oscuro, nariz mediana, boca pequeña y de labios delgados; mide 1.00 metro y es de complexión delgada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-acuden-a-realizar-tramites-o-por-atencion-a-urgencias-y-descubren-que-estan-como-persona-desaparecida-JA23984805
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Para información de cualquiera, se tiene a disposición el teléfono 81 1990 3873.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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