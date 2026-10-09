$!Desaparecen dos menores en NL en los municipios de Apodaca y Mty

Monterrey, Nuevo León.- El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, busca a dos menores de edad, de 16 y 5 años, que desaparecieron en dos hechos distintos en los ayuntamientos de Apodaca y Monterrey, durante estos primeros días de octubre.

Uno de los desaparecidos es Karime Zumaya Arguello, de 16 años, quien fue vista por última ocasión el 7 de octubre en la colonia Valle de las Palmas, en Apodaca.