$!Desaparecen siete electricistas tras salir de Matehuala; activan fichas de búsqueda en San Luis Potosí

Siete jóvenes electricistas fueron reportados como desaparecidos luego de perder comunicación con sus familias el sábado 21 de marzo, tras concluir una jornada laboral en Matehuala. Los trabajadores, originarios de Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos del altiplano potosino. La última comunicación ocurrió la mañana del sábado, cuando informaron a sus familiares que regresaban por la carretera Matehuala-Cárdenas. Desde ese momento, los teléfonos dejaron de responder. De acuerdo con las fichas de búsqueda, los siete hombres fueron vistos por última vez sobre la Carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 8, en Matehuala, San Luis Potosí.

PUBLICAN FICHAS OFICIALES PARA LOCALIZAR A 7 ELECTRICISTAS DESAPARECIDOS La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí publicó las fichas de búsqueda de los siete trabajadores, cuyas edades oscilan entre los 20 y 40 años. Las autoridades difundieron sus características físicas y señas particulares para facilitar su localización. ELLOS SON LOS SIETE HOMBRES DESAPARECIDOS EN LA CARRETERA 57 EN SAN LUIS POTOSÍ Ángel Daniel Pérez López, de 19 años, mide 1.70 metros y es de tez morena clara. Tiene tatuajes de San Judas Tadeo en el antebrazo izquierdo, la imagen de un rollo de dólar en el brazo izquierdo y la frase “ni la vida es tan buena, ni la muerte es tan mala” junto con dos manos en la parte interna del brazo izquierdo.

Miguel Ángel Pérez Olivo, de 37 años, mide 1.40 metros y es de tez morena clara. Presenta tatuaje de San Judas Tadeo en el antebrazo izquierdo, nombres “Daniel”, “Brayan” y “Ana” en la parte interior del antebrazo izquierdo, además de un beso y el nombre “Arely” en el cuello del lado derecho.

Jaciel Abraham Zapata García, de 1.70 metros y tez morena clara, tiene tatuaje de un alien en la muñeca izquierda, botellas pequeñas en la muñeca derecha, un dragón en el antebrazo izquierdo, una cruz de Naruto en la espalda y un collar de hojas de clavícula a clavícula. También presenta cicatriz de cirugía en pantorrilla izquierda de aproximadamente 15 centímetros. Vestía camisa de manga larga, pantalón de mezclilla azul y zapatos de trabajo color beige.

Omar Godoy Galván, de 32 años, mide 1.67 metros y es de tez morena clara. Tiene una corona dental y vestía camisa de mezclilla de manga larga, pantalón de mezclilla azul y botas negras de trabajo.

Said Hernán Olvera Rodríguez, de 34 años, mide 1.70 metros y es de tez morena clara. Tiene tatuaje de la huella de un pie en el pecho izquierdo. Vestía camisa de manga larga, pantalón de mezclilla azul y zapatos de trabajo color café.

Celso López González, de 33 años, mide 1.62 metros y es de tez blanca. Presenta tatuaje de infinito en antebrazo derecho, nombres “Damaris” e “Irving” en el pecho, imagen de San Judas Tadeo en la parte superior de la espalda, cicatriz de perforación en oreja izquierda, lunar café que se extiende del cuello al brazo derecho, lunar en la parte baja de la espalda y cicatriz en la ceja. Vestía camisa azul con franjas, pantalón café y botas de trabajo.

Macario Torres Castillo, de 38 años, mide 1.70 metros y es de tez morena clara. Tiene ausencia de molar superior derecho. Posiblemente vestía camisa azul con la leyenda “Galmar”, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo color café.

FAMILIARES SEÑALAN POSIBLE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Familiares informaron que una tercera persona, ajena al grupo, alertó sobre la posible privación ilegal de la libertad. Sin embargo, no existe información precisa sobre el sitio exacto ni sobre los posibles responsables. “Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, declaró uno de los familiares a medios locales. El grupo realizaba obras de construcción y trabajos de electricidad para una empresa particular, lo que implicaba traslados constantes por distintas zonas del estado. De acuerdo con los familiares, hasta el momento no existían antecedentes de amenazas o situaciones de riesgo previas para los trabajadores.

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