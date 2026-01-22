Desata narcobloqueos captura de ‘El Botox’ en Michoacán

México
/ 22 enero 2026
    Desata narcobloqueos captura de ‘El Botox’ en Michoacán
    Autoridades federales confirmaron la detención de ‘El Botox’, identificado como líder de ‘Los Blancos de Troya’. FOTO: TOMADA DE REDES

Advierte SICT cierre de vialidades en los tramos Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán-Aguililla

La detención de Carlos Alejandro N, “El Botox”, identificado como acusado de extorsionar a productores de limón en Michoacán, desató una serie de bloqueos en las carreteras del municipio de Apatzingán.

De acuerdo con los primeros reportes, los cierres carreteros ejecutados por grupos criminales se concentran en las vías Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán-Aguililla.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Michoacán a Carlos Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios

“Tramo: Apatzingán-Tepalcatepec km 225+100. Bloqueo a causa de detención de líder criminal. Tome previsiones y evite la zona, atienda las indicaciones viales y maneje con extrema precaución”, alertó el Centro SICT Michoacán.

En la víspera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que fue capturado “El Botox”, que era considerado un objetivo prioritario que contaba con nueve órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

Carlos Alejandro es identificado como uno de los principales extorsionadores de productores y empacadores de limón en el Valle de Apatzingán.

Además, es señalado como el autor intelectual y material del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, de acuerdo con las pruebas que tiene en su poder el Ministerio Público.

Presuntamente “El Botox” es el líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, mientras que su hermano Cirilo Arellano, “El Capi”, quien está preso desde junio de 2025, también era objetivo prioritario del gobierno federal.

El 23 de octubre de 2025, su esposa Esmeralda “N” fue detenida en el poblado de Cenebio Moreno, cuado viajaba en un vehículo en el que llevaba un millón de pesos por cobro de piso. Además, su hijos Johana Sepúlveda fue detenida meses antes, en febrero, junto a su esposo, por el rapto y asesinato de dos agentes de la Fiscalía General de la República.

