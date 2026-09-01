Descarrila parcialmente un vagón del Tren Maya en Campeche; viajaban 123 pasajeros

El Tren Maya registró un incidente la tarde del 31 de agosto, cuando uno de sus convoyes salió parcialmente de la vía aproximadamente 50 metros después de abandonar la estación San Francisco de Campeche. De acuerdo con la empresa paraestatal, no hubo personas lesionadas entre los 123 pasajeros que viajaban a bordo. El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas, mientras el Tren Maya cubría la ruta Cancún-Palenque. El percance se presentó en el último de los vagones, por lo que el maquinista detuvo la marcha de la unidad conforme a los procedimientos técnicos establecidos.

TREN MAYA DETIENE MARCHA TRAS PERCANCE EN UNO DE LOS VAGONES A través de un comunicado, Tren Maya informó que, tras la detención, se activó el protocolo de atención a usuarios. Las personas pasajeras recibieron hidratación y alimentación mientras se realizaban las maniobras correspondientes. A partir de las 16:00 horas se llevó a cabo el descenso ordenado de los pasajeros en la estación San Francisco de Campeche, con el acompañamiento de personal de la empresa. Posteriormente, los usuarios fueron trasladados por vía terrestre hasta la estación Edzná, donde continuaron su recorrido hacia sus destinos a bordo de otro tren.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL INCIDENTE Tren Maya informó que se integró la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios para realizar la investigación técnica del hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance. La empresa señaló que los demás servicios ferroviarios continuaron operando con normalidad y que, en caso de ser necesario realizar ajustes en horarios o itinerarios debido a las maniobras de revisión, estos serían comunicados a los usuarios. “Tren Maya lamenta los inconvenientes ocasionados por esta eventualidad y refrenda su compromiso con la seguridad y el cuidado de las personas usuarias”, indicó la paraestatal. En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos relacionados con el incidente, en los que se observa a pasajeros y personal de seguridad en las inmediaciones del convoy.

TREN MAYA HA REGISTRADO OTRAS FALLAS DURANTE SU OPERACIÓN El incidente ocurre después de otros reportes de problemas técnicos relacionados con la operación del Tren Maya. De acuerdo con información obtenida por El Financiero mediante solicitudes de transparencia, el sistema ferroviario ha registrado al menos 25 episodios de fallas eléctricas que provocaron pérdidas de potencia y afectaciones en el servicio desde su puesta en operación. Uno de los incidentes más recientes ocurrió a principios de julio, cuando un tren que circulaba entre Cancún y Mérida presentó una avería que ocasionó que los pasajeros permanecieran hasta seis horas a la espera de poder continuar su recorrido.

Los documentos citados por el medio señalaron que las fallas relacionadas con el suministro eléctrico han provocado interrupciones y modificaciones en la operación del servicio ferroviario. El incidente registrado en Campeche será analizado por la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios, cuyos resultados permitirán establecer las causas del percance ocurrido en el último vagón del tren que cubría la ruta Cancún-Palenque.