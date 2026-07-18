Anuncia Sheinbaum Tren Maya de carga para enero

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    Anuncia Sheinbaum Tren Maya de carga para enero
    “Muy pronto, en enero, ya se inaugura el Tren de carga. ¡Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país”, aseguró la mandataria. Presidencia

La presidenta anunció la llegada de las primeras doce locomotoras de carga del Tren Maya

CANCÚN, Q ROO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la llegada de las primeras doce locomotoras de carga del Tren Maya y que este servicio, prometido desde el pasado sexenio, por fin será ofrecido en enero próximo.

“Ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del tren maya de carga”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

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“Y muy pronto, en enero, ya se inaugura el Tren de carga. ¡Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país, el que vive el tren maya!”.

SHEINBAUM SE REÚNE CON GOBERNADORES

Este sábado, antes de viajar a Nueva York a la final del Mundial de Futbol, a invitación del presidente Donald Trump, Sheinbaum dijo que se reunió con los gobernadores de los cinco estados por donde pasa el Tren: Joaquín Díaz Mena, de Yucatán; Mara Lezama, de Quintana Roo; Layda Sansores, de Campeche; Javier May Rodríguez, de Tabasco, y Eduardo Ramírez, de Chiapas.

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La reunión de hoy fue privada. Extraoficialmente se había formado que saldría en un vuelo de las 15:40 horas desde el Aeropuerto de Cancún, pero la Presidencia anunció un evento público a 40 minutos de la terminal aérea.

El Tren Maya, cuyo costo aumentó de 140 mil millones a más de 500 mil millones de pesos, fue dejado inconcluso por el ex Presidente López Obrador no sólo de las instalaciones para pasajeros, sino el servicio de carga.

“Vamos a construir un ferrocarril moderno de mil 500 kilómetros. Un ferrocarril para pasajeros para el turismo y para carga en beneficio de cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una inversión de cerca de 150 mil millones de pesos. Esa obra va a generar muchos empleos también, va a haber trabajo”, dijo López Obrador en diciembre de 2018, en un discurso en Ciudad Juárez.

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Sin los resultados prometidos, Sheinbaum, en su relevo del Gobierno, prometió el servicio de carga. Incluso, ha afirmado que una vez completado bajará la gasolina.

“En la tarde, vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina”, sostuvo en noviembre en un discurso en Playa del Carmen, Quintana Roo.

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