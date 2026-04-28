Descarta Maru Campos ir al Senado por caso de agentes de CIA en Chihuahua

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México
/ 28 abril 2026
    Descarta Maru Campos ir al Senado por caso de agentes de CIA en Chihuahua
    Ante la negativa de Campos, Morena adelantó que podría dar vista a la FGR por incurrir en una posible violación a la soberanía nacional. CUARTOSCURO

La gobernadora notificó al órgano legislativo que no atenderá la invitación que le hicieron; argumenta que es para salvaguardar la investigación del caso

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó al Senado que no atenderá la invitación que le hicieron para aclarar ante legisladores el rol de dos agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico en la entidad y que después fallecieron en un accidente.

Fechado al 28 de abril, la mandataria chihuahuense envió un oficio dirigido a la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, María Martina Kantún, argumentando que su decisión de no comparecer responde a salvaguardar las investigaciones e información confidencial del caso

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“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial certificada, en resguardo de la propia investigación y de la seguridad nacional, así como de la debida reserva y conducción institucional de la información, les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, notificó.

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Campos aseguró que su actuación siempre ha sido bajo los principios de legalidad y transparencia en el servicio público.

“Porque desde el inicio solicité los informes correspondientes y posteriormente instruí la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narco laboratorio de El Pinal”, sostuvo.

El Senado de la República había programado una reunión con la gobernadora para tratar el caso este martes 28 de abril a las 10:00 horas en el piso 14 de la sede legislativa.

ESTUDIARÍA MORENA DAR VISTA A FGR

El senador morenista, Saúl Monreal, adelantó que Morena analizará la posibilidad de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por la ausencia de Campos a la invitación que se le hizo ante una posible violación a la soberanía nacional.

“Nosotros (Morena) vamos a esperar hasta la hora de la cita y una vez estando presentes, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia daremos cuenta de la ausencia y de la no asistencia de la Gobernadora”, comentó.

“Porque no podemos permitir que quede impune un acto tan grave como fue la injerencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en operativos, porque eso vulnera nuestra soberanía y nuestra Constitución, y nosotros como senadores no lo podemos permitir.

“Le tendremos que dar seguimiento para que se investigue a fondo y podemos pedirle a la FGR y darle cuentas a la Fiscalía para que investigue. Lo vamos a analizar en las comisiones y ojalá se tome esa determinación. Yo soy de esa idea, como senador, pero vamos a esperar a ver si llega o no la Gobernadora”, explicó.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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