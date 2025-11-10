Descarta MC alianza con PAN en 2027

Al argumentar que Movimiento Ciudadano está construyendo un proyecto propio, el ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, descartó una posible alianza entre MC y PAN, al menos para el proceso electoral de 2027.

Tras acudir ayer al Cuarto Informe de Gobierno de la Administración de Samuel García, Delgado dijo que es momento de que todas las fuerzas políticas se pongan a prueba.

“Creo que se tendrá que evaluar después de la elección del 2027, en donde todas las fuerzas debemos de ponernos a prueba”, expuso el líder emecista.

“Es como lo considero importante, todas las fuerzas tienen que ponerse a prueba.”Movimiento Ciudadano por eso está construyendo un proyecto propio como alternativa para las nuevas generaciones, nosotros creemos en una nueva política para las nuevas generaciones”, expuso.

Hace tres semanas el PAN rompió su alianza -a nivel federal- con el PRI, pero dejó en suspenso la postura de ambos partidos en Nuevo León para el 2027.

Sin embargo, el Alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, considerado aspirante a la Gubernatura por Nuevo León, el sábado tuvo un caluroso recibimiento en la Ciudad de México por parte de Jorge Romero, presidente nacional panista, en el Informe de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo.Aunque Delgado dijo respetar a sus “amigos” de Acción Nacional, señaló que ese partido necesita ser congruente y rectificar su rumbo.

“Ellos ya se dieron cuenta de que necesitan rectificar el camino”, añadió, “si no lo hacen, pasarán a ser una fuerza secundaria como ya lo es el PRI.”Entonces, creo que ellos deben de tomar su propio camino como lo dijeron, pero lo importante en la política es la congruencia, y la congruencia es que lo que se dice se haga”.