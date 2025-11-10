CJNG recluta a adolescentes a través de amenazas y extorsiones

México
/ 10 noviembre 2025
    CJNG recluta a adolescentes a través de amenazas y extorsiones
    Su historia es la de muchos adolescentes y jóvenes en México que son conducidos a centros de adiestramiento . FOTO: CUARTOSCURO

Uno de tantos jóvenes cayó en una oferta falsa y terminó en una casa de adiestramiento criminal en Puerto Vallarta

“Mira mi ca”#$, nosotros somos de Jalisco Nueva Generación y no andamos con mama”#$. Tú vas para la escuela de sicarios, así que súbete. Si no, voy a regresar y voy a levantarte. Te voy a llevar, y a toda tu familia la voy a matar”.

Así amenazó un reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a José*, un adolescente de 17 años de Guadalajara que buscaba un empleo a través de Facebook. Cayó en una oferta falsa y terminó en una casa de adiestramiento criminal en Puerto Vallarta.

TE PUEDE INTERESAR: Empresa Deacero alerta desde México a EU por acero chino

Su historia es la de muchos adolescentes y jóvenes en México que son conducidos a centros de adiestramiento del narco. Aferrados a una promesa falsa, se convierten en desaparecidos.

Durante más de una década, el cártel ha operado estos sitios para conformar su ejército de reclutas, captados mediante tres principales métodos: ofertas laborales falsas, videos y publicaciones vía TikTok y desapariciones violentas. En esta investigación, CONNECTAS documentó la existencia de al menos 12 centros de adiestramiento y 17 campamentos descubiertos entre 2011 y 2025, distribuidos en 21 municipios de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas.

La existencia de estos centros no se entiende sin el dominio territorial que ejerce en esta región el CJNG. En mayo de 2025, la DEA publicó el informe “Drug Enforcement Administration 2025 NTDA (National Drugs Threat Assessment)” en el que describe el poderío de esta organización criminal y la describe como la principal amenaza para Estados Unidos en la actualidad: detecta su presencia en todo México, con dominio significativo en más de 20 estados, principalmente en el occidente, y redes extendidas a 40 países.

El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, hallado el 6 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, se convirtió en símbolo de este poderío y de lo que ocurre en la sombra: la transformación de desaparecidos en soldados del crimen organizado.

Este sitio no es único, forma parte de una red que ha operado el CJNG por años en el occidente del país, pero su epicentro se localiza en Teuchitlán y sus alrededores, dentro de la Región Valles de Jalisco, según los datos a los que accedió esta investigación; de los centros de adiestramiento desmantelados de 2011 a 2025, la mitad operaban en esta zona.

Las autoridades ya sabían de la existencia de esta red desde 2017. Tras el reclutamiento forzado de José, su familia interpuso una denuncia por desaparición y las pistas dieron con una casa en Puerto Vallarta donde estaba él junto con otras cuatro personas víctimas y 19 integrantes del CJNG.

Las autoridades de Jalisco no realizaron operativos para localizar y desmantelar centros de adiestramiento entre 2018 y septiembre 2024.

En ese periodo, la FGR localizó campamentos del crimen organizado, pero fueron producto de vigilancia rutinaria, no de operativos. Por lo mismo, la mayoría no derivó en detenciones.

Temas


Amenazas
Extorsiones
Narcoviolencia

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez