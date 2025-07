Descarta Ramírez Cuéllar que sea la sustitución de Monreal

CDMX.- Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su “absoluto respeto y total apoyo” a Ricardo Monreal Ávila como coordinador del Grupo Parlamentario tras las versiones que lo colocan como su sucesor.

En una entrevista afirmó que son “puros rumores” las versiones que lo colocan a él como líder de esa bancada a partir del 1 de septiembre”.

El legislador afirmó que “no hay ningún lío” y que mantendrá su apoyo al líder morenista en San Lázaro.

El senador Ignacio Mier Velazco descartó que en el Senado se tengan planes para que sea el relevo de Adán Augusto López en la coordinación de los senadores morenistas.

“¿Por qué lo están candidateando para el liderazgo de la bancada?, cuestionó la prensa.

“Ah, no, no, no. Ya tenemos un coordinador. Es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores”, contestó.

Mier Velazco afirmó que los dos coordinadores parlamentarios del partido en ambas cámaras se mantienen firmes en sus cargos.

“Las voces de nosotros, las diputadas, diputados, las y los senadores, es respaldar a nuestros coordinadores que nosotros elegimos”, puntualizó.