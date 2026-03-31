Desconoce PT a su financiero; y aseguran no tener ‘ningún vínculo’ pese a registro en el INE

Ahora el PT y Mara Lezama, gobernadora de la alianza Morena-PT-Verde en Quintana Roo, desconocen a César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del partido implicado en una red de empresas fantasma que recibió 65.8 millones de pesos.

“La dirección nacional del PT se deslinda categóricamente de César Adrián Gamboa Montejo, quien de manera errada es señalado como supuesto operador financiero de este instituto político en Quintana Roo. No existe ningún vínculo con dicha persona y requerimos que se investigue a fondo”, indicó el partido encabezado por Alberto Anaya.

Sin embargo, en noviembre pasado, el PT registró ante el INE a Gamboa como su “responsable de finanzas” en Quintana Roo. Gamboa y Anaya aparecen en varias fotos durante reuniones de organización partidista.