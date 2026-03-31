Desconoce PT a su financiero; y aseguran no tener ‘ningún vínculo’ pese a registro en el INE
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Tras revelarse el destino de 65.8 mdp de una contratista a empresas fachada, el PT nacional y la gobernadora Mara Lezama, intentaron deslindarse de César Gamboa
Ahora el PT y Mara Lezama, gobernadora de la alianza Morena-PT-Verde en Quintana Roo, desconocen a César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del partido implicado en una red de empresas fantasma que recibió 65.8 millones de pesos.
“La dirección nacional del PT se deslinda categóricamente de César Adrián Gamboa Montejo, quien de manera errada es señalado como supuesto operador financiero de este instituto político en Quintana Roo. No existe ningún vínculo con dicha persona y requerimos que se investigue a fondo”, indicó el partido encabezado por Alberto Anaya.
Sin embargo, en noviembre pasado, el PT registró ante el INE a Gamboa como su “responsable de finanzas” en Quintana Roo. Gamboa y Anaya aparecen en varias fotos durante reuniones de organización partidista.
REFORMA publicó ayer una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre el dinero que Grupo Tecno, una empresa que obtuvo contratos millonarios con AMLO, transfirió: al menos 65.8 millones de pesos a empresas administradas por Gamboa Montejo, operador de la campaña de María Lezama.
"No se tiene ningún vínculo, ni personal, ni profesional, ni administrativo o de cualquier otro índole con el individuo (Gamboa). En relación con la imagen publicada, se trata de una fotografía tomada durante actividades de campaña, en la que la entonces candidata atendía y accedería a tomarse fotografías con la ciudadanía en general" , justificó el Gobierno de Quintana Roo.
Sin embargo, Gamboa exhibió varias fotos acompañando a María Lezama, incluso cuando fue su registro como candidata a gobernadora.