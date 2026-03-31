Desconoce PT a su financiero; y aseguran no tener ‘ningún vínculo’ pese a registro en el INE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 31 marzo 2026
    Desconoce PT a su financiero; y aseguran no tener ‘ningún vínculo’ pese a registro en el INE
    A pesar de que el partido lo registró formalmente ante el INE como su responsable de finanzas en noviembre pasado y de existir múltiples fotografías de Gamboa en reuniones de alto nivel. ESPECIAL

Tras revelarse el destino de 65.8 mdp de una contratista a empresas fachada, el PT nacional y la gobernadora Mara Lezama, intentaron deslindarse de César Gamboa

Ahora el PT y Mara Lezama, gobernadora de la alianza Morena-PT-Verde en Quintana Roo, desconocen a César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del partido implicado en una red de empresas fantasma que recibió 65.8 millones de pesos.

“La dirección nacional del PT se deslinda categóricamente de César Adrián Gamboa Montejo, quien de manera errada es señalado como supuesto operador financiero de este instituto político en Quintana Roo. No existe ningún vínculo con dicha persona y requerimos que se investigue a fondo”, indicó el partido encabezado por Alberto Anaya.

Sin embargo, en noviembre pasado, el PT registró ante el INE a Gamboa como su “responsable de finanzas” en Quintana Roo. Gamboa y Anaya aparecen en varias fotos durante reuniones de organización partidista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/recibe-empresa-vinculada-al-pt-65-millones-de-contratista-de-la-4t-IM19731382

REFORMA publicó ayer una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sobre el dinero que Grupo Tecno, una empresa que obtuvo contratos millonarios con AMLO, transfirió: al menos 65.8 millones de pesos a empresas administradas por Gamboa Montejo, operador de la campaña de María Lezama.

"No se tiene ningún vínculo, ni personal, ni profesional, ni administrativo o de cualquier otro índole con el individuo (Gamboa). En relación con la imagen publicada, se trata de una fotografía tomada durante actividades de campaña, en la que la entonces candidata atendía y accedería a tomarse fotografías con la ciudadanía en general" , justificó el Gobierno de Quintana Roo.

Sin embargo, Gamboa exhibió varias fotos acompañando a María Lezama, incluso cuando fue su registro como candidata a gobernadora.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desvío De Recursos
Partidos políticos

Localizaciones


Quintana Roo

Organizaciones


Partido Del Trabajo

Selección de los editores
Infodemia

Infodemia
Conforme avanza más rápido la tecnología, es más alto el riesgo de la inestabilidad social y más complicado resulta para los trabajadores despedidos encontrar nuevos empleos.

¿Cuánto crecimiento de la productividad impulsado por la IA queremos?

Una adolescente de 14 años con reporte de búsqueda en Nuevo León fue localizada en Tlaquepaque tras trabajos de inteligencia policial

Localizan en Jalisco a menor desaparecida en Nuevo León
La polémica por la mujer captada tomando el sol en Palacio Nacional suma un nuevo capítulo tras la difusión en redes de su presunta identidad y salario, sin confirmación oficial.

Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional
La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
La película Backrooms, basada en una de las leyendas urbanas más virales de internet, presentó su segundo tráiler y promete convertirse en uno de los estrenos más inquietantes del año.

Revelan segundo tráiler de ‘Backrooms’, la película más inquietante de 2026 basada en la leyenda urbana más viral de YouTube
La majestuosa imagen que mostraron en la transmisión del partido entre México y Portugal contrasta con las quejas de los aficionados respecto a la experiencia de estar en la reinauguración.

Fallas, protestas y polémica en el regreso del Estadio Banorte, ¿de qué se quejan los aficionados presentes en el México vs Portugal?