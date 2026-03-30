Recibe empresa vinculada al PT 65 millones de contratista de la 4T

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México
/ 30 marzo 2026
    Recibe empresa vinculada al PT 65 millones de contratista de la 4T
    Investigación de MCCI revela que Grupo Tecno otorgaría contrato por 3,800 mdp para emitir pasaportes, que transfirió 65.8 m a una red de 40 empresas fantasma en Quintana Roo. REFORMA

La red, operada por César Montejo (financiero del PT), habría servido para financiar campañas políticas de la actual gobernadora Mara Lezama y la presidenta Claudia Sheinbaum

Grupo Tecno, una empresa que obtuvo contratos millonarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, transfirió al menos 65.8 millones de pesos a empresas fantasma administradas por César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del PT en Quintana Roo para las campañas de la ahora gobernadora Mara Lezama y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Grupo Tecno obtuvo en julio de 2020 un contrato con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces a cargo de Marcelo Ebrard, para producir los pasaportes en el periodo de 2021 a 2026 por 3 mil 800 millones de pesos.

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Tecno hizo transferencias a 10 empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró parte de una red de empresas fantasma creadas en Quintana Roo y en las que era apoderado Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del PT en la Península.

Otros “socios” y “apoderados” de esas empresas eran choferes, becarios, secretarias y empleados de la notaría de Jorge Alberto Galván García en Quintana Roo, donde se constituyó toda la red que operaba el petista y que llegó a conformar hasta 40 empresas.

Entre los supuestos accionistas a quienes robaron su identidad, y conforme a entrevistas recabadas por MCCI, también hay personas de zonas marginadas de Nuevo León, quienes confirmaron que no son dueños de esas ni de ningunas empresas.

En tanto, Grupo Tecno no solo obtuvo contratos con la SRE, sino también de la Secretaría de Salud, Pemex, el INE, Bancomext, ISSSTE, DIF y Finabien, entre otras dependencias.

Cuando Grupo de Tecnología Cibernética, también conocida como Grupo Tecno, recibió el contrato de los pasaportes en 2020, la empresa contaba apenas con 19 empleados formales y con una nómina anual declarada ante el SAT de apenas 600 mil pesos; es decir, un promedio de 31 mil pesos anuales por empleado.

Al mes de este contrato, la empresa fue vendida a Juan Carlos Torres Guzmán, un empresario del sector financiero. Y el mismo año en que cambió de dueño, Grupo Tecno hizo las transferencias a las 10 empresas de la red “fantasma” que tiene su base en Quintana Roo.

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