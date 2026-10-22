Sheinbaum revela qué investiga la FGR en el caso de César Jáuregui y la CIA
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La Presidenta rechazó que la acusación contra el exfiscal de Chihuahua esté relacionada con el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la investigación relacionada con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, no se centra en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, sino en la presunta entrada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos a territorio mexicano para realizar operaciones sin notificar al Gobierno federal.
Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de octubre, la mandataria sostuvo que el caso debe analizarse desde el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional y confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de investigar los hechos.
SHEINBAUM ACLARA LA ACUSACIÓN CONTRA CÉSAR JÁUREGUI
Sheinbaum rechazó las versiones que relacionan la situación legal del exfiscal con el operativo realizado en abril pasado en la Sierra del Pinal, en Morelos, Chihuahua, donde fue localizado un laboratorio de drogas.
La Presidenta señaló que Jáuregui no fue quien desmanteló directamente las instalaciones y cuestionó que se presente ese operativo como la causa de la acusación por traición a la patria.
En cambio, explicó que el punto central es determinar si agentes extranjeros realizaron actividades en México sin informar a las autoridades correspondientes y sin cumplir con las disposiciones legales.
La mandataria indicó que la FGR deberá evaluar los elementos del caso y las denuncias presentadas para determinar las acciones que correspondan.
¿POR QUÉ INVESTIGAN LA PRESUNTA ENTRADA DE AGENTES DE LA CIA?
El caso involucra la presunta participación de agentes de la CIA en operaciones realizadas en Chihuahua sin notificación previa a las autoridades federales, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sheinbaum afirmó que cualquier actividad de agentes extranjeros en territorio nacional debe ajustarse al marco legal mexicano, particularmente a la Ley de Seguridad Nacional.
Por ello, insistió en que la investigación debe esclarecer qué ocurrió, cuál fue la participación de los funcionarios involucrados y si existieron irregularidades.
La responsabilidad de determinar los posibles delitos y sus consecuencias corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales, conforme al desarrollo del procedimiento.
SHEINBAUM RESPONDE A CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La Presidenta también rechazó los señalamientos de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y de políticos vinculados con el expresidente Felipe Calderón, quienes, según afirmó, han relacionado el caso con el combate al narcotráfico.
Sheinbaum negó que su administración mantenga acuerdos con organizaciones criminales y defendió la estrategia de seguridad de su gobierno.
Como parte de sus argumentos, aseguró que los homicidios en México han disminuido cerca de 49 por ciento durante su administración, cifra que utilizó para rechazar las acusaciones de presunta colusión con grupos delictivos.
Finalmente, reiteró que su gobierno debe actuar conforme a la Constitución y las leyes, mientras la FGR continúa con las investigaciones para esclarecer el caso del exfiscal César Jáuregui.