Sheinbaum revela qué investiga la FGR en el caso de César Jáuregui y la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la investigación relacionada con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno , no se centra en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, sino en la presunta entrada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos a territorio mexicano para realizar operaciones sin notificar al Gobierno federal.

Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de octubre, la mandataria sostuvo que el caso debe analizarse desde el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional y confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de investigar los hechos.

SHEINBAUM ACLARA LA ACUSACIÓN CONTRA CÉSAR JÁUREGUI

Sheinbaum rechazó las versiones que relacionan la situación legal del exfiscal con el operativo realizado en abril pasado en la Sierra del Pinal, en Morelos, Chihuahua, donde fue localizado un laboratorio de drogas.

La Presidenta señaló que Jáuregui no fue quien desmanteló directamente las instalaciones y cuestionó que se presente ese operativo como la causa de la acusación por traición a la patria.

En cambio, explicó que el punto central es determinar si agentes extranjeros realizaron actividades en México sin informar a las autoridades correspondientes y sin cumplir con las disposiciones legales.

La mandataria indicó que la FGR deberá evaluar los elementos del caso y las denuncias presentadas para determinar las acciones que correspondan.