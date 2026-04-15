Buscan que el acoso sexual en calles y transporte sea reconocido como violencia

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/ 15 abril 2026
    Buscan que el acoso sexual en calles y transporte sea reconocido como violencia
    Una reforma en Baja California Sur busca ampliar la protección legal al incluir el acoso sexual en espacios públicos dentro de la violencia sexual. ESPECIAL

El proyecto plantea obligaciones para autoridades estatales y municipales, con acciones de prevención y monitoreo, y fue enviado a comisiones

LA PAZ, B.C.S.- El Congreso de Baja California Sur analiza reconocer el acoso sexual en espacios públicos como una forma de violencia contra las mujeres, con el objetivo de ampliar el marco legal de protección en la entidad.

La iniciativa, presentada por el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes (PVEM), propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar estas conductas dentro del concepto de violencia sexual, al considerar que pueden ocurrir en ámbitos privados y también en entornos de convivencia social.

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El planteamiento define el acoso sexual en espacios públicos como actos físicos o verbales de connotación sexual no consentida, que pueden presentarse en calles, transporte público, parques u otros espacios, incluso sin que exista relación previa entre la persona agresora y la víctima.

En tribuna, el legislador expuso que la reforma plantea la obligación de autoridades estatales y municipales de implementar políticas públicas orientadas a la prevención, monitoreo y erradicación de estas conductas, además de estrategias de reeducación social.

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Entre las medidas consideradas se incluye la promoción de espacios y sistemas de transporte libres de violencia, con énfasis en la protección de mujeres, adolescentes y niñas.

La iniciativa fue presentada como parte de un proceso de armonización con la legislación federal en la materia y busca ajustar definiciones y obligaciones para ampliar el alcance de la ley local.

El proyecto fue turnado a comisiones para su revisión y eventual dictaminación, como parte del trámite legislativo correspondiente.

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