‘Upskirting’, otra modalidad de acoso sexual y violencia digital; ¿qué es y cómo se castiga en México?

Durante el mes de marzo se viralizó en caso de un profesor de inglés tomando fotografías debajo de las faldas de sus alumnas; mientras revisaba las actividades de sus estudiantes, al pedirles que pasaran uno por uno, el sujeto colocó su celular por debajo del uniforme de la adolescente y la fotografió sin su consentimiento. El hecho fue grabado por una de las compañeras, quien aviso a las autoridades; sin embargo, también compartió el material en redes sociales para que las autoridades capitalinas atendieran el caso. Actualmente, Enrique ‘N’ está vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la intimidad sexual agravado, debido a que se trató de una estudiante de 16 años de edad.

En medios de comunicación, otras alumnas denunciaron que habían interpuesto quejas antes directivos sobre la conducta del profesor, pero no fueron atendidas de manera adecuada y el sujeto continúo dando clases. El hecho de grabar o tomar fotografías debajo de las faldas y vestidos de las mujeres es un delito conocido como ‘Upskirting’; sin embargo, ¿las autoridades le dan importancia?

¿QUÉ ES EL DELITO DE ‘UPSKIRTING’? ‘Upskirting’ consiste en tomar fotografías o videos debajo de la falda de una mujer o niña, capturando la entrepierna, la ropa interior o los genitales de la persona.

Es una conducta parte de la violencia de género digital y está estrechamente relacionada con los creepshots, las capturas no autorizadas en lugares públicos centradas en las piernas, glúteos o escote de una persona. El delito es un riesgo y amenazas que enfrentan niñas, mujeres y adolescentes en el mundo digital. Por lo que sí es posible denunciar. Aunque este tipo de acoso sexual no es nuevo, la inclusión de las nuevas tecnologías para difundirlo es el más preocupante. Sin embargo, no está tipificado como tal en las leyes, aunque sí es considerado un delito a causa de mecanismos creados por la Ley Olimpia, al entrar dentro de la gama de delitos contra la intimidad sexual y acoso digital.

¿CÓMO SE CASTIGA EN MÉXICO? Desde lo legal, la abogada feminista Gabriel Amores afirmó para Telediario que ‘Upskirting’ se castiga en bajo el marco de la Ley Olimpia, la cual agrupa los delitos contra la intimidad sexual; así como el conjunto de las normas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal y los códigos penales de cada estado. Las sanciones previstas para el delito de ‘Upskirting’ oscilan entre los tres y seis años de prisión, además de sanciones económicas, a través de multas por más de los 80 mil pesos.

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