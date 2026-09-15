Designa Morena a cercano a Mara Lezama en Quintana Roo

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    Designa Morena a cercano a Mara Lezama en Quintana Roo
    El senador con licencia fue impulsado por la actual mandataria, con quien inició su carrera política. CUARTOSCURO

Eugenio Segura Vázquez es la ‘corcholata’ morenista para competir por el gubernatura el próximo año

Eugenio Segura Vázquez fue elegido como la “corcholata” de Morena a la Gubernatura de Quintana Roo en 2027.

El senador con licencia fue impulsado por la Gobernadora Mara Lezama para ocupar la llamada “Coordinación de Defensa de la Transformación y Soberanía”, nombre intrapartidista hasta que llegue el tiempo legal.

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Incluso, durante los 80 días de campaña interna, algunos aspirantes denunciaron la intromisión de la Mandataria estatal en la promoción de su ex Secretario de Finanzas.

El legislador Segura Vázquez inició su carrera política junto a la Gobernadora quintanarroense.

Después de trabajar como subsecretario de Servicios Administrativos en el Congreso local, Lezama, entonces Alcaldesa de Benito Juárez, lo convirtió en Oficial Mayor del Ayuntamiento.

En 2022, cuando ganó la Gubernatura, lo nombró Secretario de Finanzas, cargo en el que estuvo hasta el 2024, cuando también fue impulsado por la Mandataria para ser candidato a senador.

Reforma reveló hace unos días que el aspirante a la Gubernatura viajó, en al menos 35 ocasiones, con Lezama en sus viajes al extranjero.

Segura Vázquez es uno de los contendientes a las 17 Gubernaturas más jóvenes, cuenta con 32 años de edad.

Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y algunos diplomados en la Universidad Pompeu Fabra, en España, en la Escuela de negocios de Copenhague, en Dinamarca, y en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Atrás quedó la aspiración del ex director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, quien hace unos meses acusó guerra sucia para frenar su aspiración luego de que se evidenciara que Alejandro Arcos, relacionado con la mafia rumana, fuera su operador.

También compitieron la Alcaldesa Ana Patricia Peralta, y la diputada Marybel Villegas.

Aunque inicialmente el PVEM había afirmado que apoyaría “Gino”, nombró a Alexa Murguía como su carta fuerte, y pedirá que el morenista se mida con ella para lograr concretar la alianza en la entidad.

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