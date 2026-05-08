Desmantela FBI red de tráfico de drogas entre Sinaloa y Kansas

“FBI Kansas City lideró la operación, integrándose con socios locales y federales. El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en todo el país sigue aplastando a las organizaciones de tráfico de drogas y redes criminales a diario”, destacó el funcionario.

El director del FBI, Kash Patel, presumió ayer que agentes de seguridad nacional estadounidenses desmantelaron una red de tráfico de drogas en Kansas City con vínculos con México.

Se trata de una investigación iniciada en enero de 2020 contra una red de tráfico de drogas liderada por José Santos Macías-Román, de 46 años, un ciudadano mexicano que residía de manera irregular en EU y transportaba metanfetamina líquida desde Sinaloa hasta el área metropolitana de Kansas City.

Entre febrero de 2020 y julio de 2023, las autoridades hicieron múltiples compras controladas a Macías-Román y a miembros de su organización y descubrieron que los traficantes convertían la metanfetamina líquida en cristal antes de distribuir el producto final a sus clientes.

Esta investigación resultó la semana pasada en siete condenas y penas de prisión para los acusados en el área metropolitana de Kansas City.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, destacó que este golpe es una muestra del compromiso del presidente Trump por desmantelar a los cárteles y hacer que las redes criminales transnacionales rindan cuentas.

”Las agencias de seguridad de EU trabajan para proteger a nuestras comunidades de la violencia y destrucción causadas por estas organizaciones, así es como desarticulamos las operaciones de los cárteles en todos los niveles”, resaltó.