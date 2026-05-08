La finca que marcó el destino del Cártel de Sinaloa... y de Rocha

En julio de 2024, Joaquín Guzmán López , uno de los líderes de Los Chapitos, secuestró ahí al capo Ismael El Mayo Zambada para después entregarlo al gobierno de la Unión Americana, que actualmente lo tiene encarcelado.

La finca Huertos del Pedregal marcó el destino del Cártel de Sinaloa y del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya , requerido por Estados Unidos desde hace una semana.

Según la carta difundida por El Mayo en agosto de dicho año, fue citado en ese rancho por su ahijado para reunirse con Rocha Moya y el legislador Héctor Melesio Cuén Ojeda —quien fue asesinado el 25 de julio de 2024— a fin de mediar entre ambos políticos, que se disputaban el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Tras ese episodio —en el que El Mayo fue secuestrado y habrían asesinado a su equipo de seguridad—, Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa, se fracturaron y declararon la guerra que hoy tiene a Sinaloa sumido en la violencia, inseguridad y visos de ingobernabilidad.

En tanto, Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado a separarse de la gubernatura de la entidad tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo relacionan con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en sus actividades de tráfico de drogas.

A casi dos años del secuestro de El Mayo, la finca Huertos del Pedregal se encuentra asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con sellos oficiales que indican que está en investigación en la carpeta FED/ FEILC/ FEILC-SIN/ 0000053/ 2024, constató EL UNIVERSAL en un recorrido.

En la parte exterior hay un campamento de elementos de la Guardia Nacional, a cargo de la vigilancia y seguridad del inmueble, cuya entrada principal es de madera adornada con candelabros. Tanto en la parte de enfrente como en la de atrás, la finca es resguardada por unos 50 guardias nacionales para evitar que sea tomada por alguna de las facciones en disputa.

La barda perimetral está adornada con cantera y uno de sus accesos, compuesto por una puerta de hierro forjado color dorado con la leyenda: “Huertos”.

Al interior se observan palmeras, cancha de tenis, habitaciones y una alberca abandonada, pues desde 2024 ya nadie más ha entrado a la finca que marcó el destino del Cártel de Sinaloa y de Rocha Moya, a las afueras de la capital sinaloense, donde diariamente se registran asesinatos, balaceras y enfrentamientos entre La Chapiza y La Mayiza.

Huertos del Pedregal colinda con varias fincas que siguen habitadas y con trabajadores laborando entre palmeras e iguanas, quienes están pendientes de las personas que se acercan al afamado inmueble, frecuentado por curiosos y medios de comunicación.

El miércoles pasado se cumplió una semana de que el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra el morenista Rocha Moya y nueve políticos sinaloenses más, entre ellos el senador Enrique Inzunza, por presuntos nexos con Los Chapitos.

Derivado de lo anterior, Rocha Moya solicitó licencia para separarse del cargo y después desapareció de la escena pública, con un cuerpo de seguridad que le fue asignado por el gabinete de seguridad federal. A una semana de su salida, la violencia en Sinaloa sigue con más de 30 asesinatos en distintos puntos del estado, principalmente en Culiacán.

Balaceras, ataques con explosivos en negocios, casinos y viviendas se registran casi a diario en la capital. Apenas el miércoles, sujetos del cártel, como se refieren a ellos algunos culichis, atacaron un cortejo fúnebre sobre Calzada Las Torres, en el sector Barrancos de Culiacán, que dejó un saldo de dos muertos y tres heridos.

Según testimonios de habitantes, la mayoría de los casinos de Culiacán han sido blanco de ataques del Cártel de Sinaloa, el más reciente fue el Tropicana, presuntamente ligado a La Mayiza, donde murió una empleada luego de un ataque con explosivos.

Tras la salida de Rocha Moya, un grupo de ciudadanos, entre ellos el chef y activista Miguel Tanimaya y empresarios del Estado, realizó la Carnita Asada por la Paz.

“Estamos contentos porque esta carnita asada es un llamado a todos los ciudadanos en Culiacán y Sinaloa. Vienen tiempos más difíciles porque estos cambios, desde que se fue el gobierno, debilitan la gobernabilidad; eso es lo que sucede”, dijo el chef Miguel Tanimaya.

Entrevistado en el punto, Tanimaya consideró que la principal preocupación de los sinaloenses es la gobernabilidad del estado, por lo que, señaló, deben estar atentos, levantar la voz y exigir que la situación cambie.

“Sinaloa va a cambiar y Culiacán va a avanzar en la medida en que nosotros, como ciudadanos, avancemos, y realmente [hay que] tener ese valor [para] que las cosas sucedan. Las cosas van a suceder”.