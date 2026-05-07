Noticiario surcoreano reacciona a la visita de BTS en Palacio Nacional

El grupo surcoreano BTS en estos momentos está dando el primer concierto, de los tres programados para la Ciudad de México del “ARIRANG World Tour”; pero un día antes llenaron de euforia a sus fans al visitar el Palacio Nacional y saludarlas desde uno de los balcones. Sin embargo, la noticia no sólo sorprendió a más de 50 mil ARMYs de México ante la invitación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum; previo a que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook tomen el escenario del Estadio GNP Seguros en la CDMX las noches del 7, 9 y 10 de mayo

Esta aparición de la banda logró llegar a los titulares de grandes medios en Corea del Sur, tras convertirse en tendencia en redes sociales; un noticiero surcoreano llamado “Yeonhap News” mencionó la visita de la banda a Palacio Nacional durante su transmisión. ”El grupo BTS, actualmente en su gira por Norteamérica, se dirigió al Palacio Nacional antes de su concierto en la Ciudad de México tras recibir una invitación oficial de la Presidenta de México. Casi 50 mil ARMYs se reunieron en la plaza para ver a BTS aparecer en el balcón del palacio”, dice el conductor en el video.

La noticia hizo énfasis en el breve discurso que dio Kim Tae-hyung, mejor conocido por su nombre artístico “V” a las y los ARMYs que se reunieron en el Zócalo de la capital.

El cantante se dirigió al público en español, expresando su cariño y aprecio a todos los asistentes: “No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós”. La noticia de la visita de BTS a Palacio Nacional, por invitación de la presidenta de México, ha sido abordada en medios surcoreanos como un tema de diplomacia y no como un acto político, como las ARMY pidieron al Gobierno de México. En el país se está destacando que “BTS fue recibido en México como visitante distinguido, con trato similar al de diplomáticos de alto nivel y lo ven como un momento histórico de diplomacia cultural”, según un TikTok hecho por la creadora de contenido coreana Liry Onni, quien se dedica a explicar y abordar en español temas que son tendencia en Corea del Sur.

La reunión de Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional, que incluyó un saludo de los integrantes desde un balcón presidencia, -de acuerdo con información de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México- atrajo a 50 mil personas se congregaron en la Plaza de la Constitución la tarde del miércoles.

PIDEN NO POLITIZAR VISITA DE BTS A través de un comunicado, ARMY México expresó su inconformidad ante autoridades mexicanas por el uso de artistas y espacios culturales que podrían interpretarse como políticos. Aunque reconocen el interés de las autoridades en impulsar eventos culturales “no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito”; puntualizando que dichos espacios deben “mantenerse neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público”.

También expresaron preocupación por la exposición mediática de la llegada del grupo a México, así como a la comunidad de BTS en el país, ya que “anunciar detalles sobre su llegada en televisión nacional se percibe como una acción poco adecuada, que los expone innecesariamente”.

ARMY México consideró que, de existir intenciones diplomáticas, estas debieron realizarse “en un ámbito privado y con la debida discreción”. Por lo que exigen una petición directa al Gobierno de México: “solicitamos respetuosamente que se evite el uso de artistas y eventos culturales con fines ajenos a su naturaleza”. (Con información de El Universal)

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