Detectan en Edomex 30 grupos dedicados a la extorsión

En el Estado de México hay presencia de 30 organizaciones delictivas o grupos autodenominados “sindicatos”, según un mapa de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) elaborado con base en detenciones de sus integrantes.

En el noroeste y norte destacan Acambay, Jilotepec, Atlacomulco, Ixtlahuaca y Nicolás Romero. El Valle de Toluca y el suroeste: Toluca, Metepec, Zinacantepec, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco y Valle de Bravo registran alta densidad de La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La zona oriente y metropolitana: Ecatepec, Chalco, Ixtapaluca, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan y Tlalnepantla agrupa la mayor cantidad de grupos locales y “sindicatos”.

La Familia Michoacana tiene presencia en Acambay, Temascalcingo, Atlacomulco, San José del Rincón, Donato Guerra, Amanalco, Villa de Allende, Valle de Bravo, Temascaltepec, Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Metepec, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco e Ixtapan de la Sal.

El CJNG figura en Acambay, Jilotepec, Timilpan, Chapa de Mota, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Nicolás Romero, Toluca, Metepec, Zinacantepec, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.

”La Unión Tepito” opera en Ixtlahuaca, Nicolás Romero, Ecatepec, Texcoco, Chalco, Ixtapaluca; Nuevo Imperio, en Toluca, Metepec y Tenango del Valle.

”Los Michoacanos” están en Toluca y Valle de Bravo; Lic. Vallarta en municipios del centro y oriente, y los colombianos en Toluca, Ecatepec e Ixtapaluca.”Macas”, en municipios del Valle de Toluca y noroeste de la entidad; Caborca, en Acambay y Jilotepec; “Los Payasos”, en el norte y Valle de Toluca; “Los Ivanes”, Ixtlahuaca, Jiquipilco, y Sabina, en Naucalpan y Tlalnepantla.

”Los Cochos” operan en Naucalpan y Atizapán; “Los Mayos”, en la zona metropolitana, como Tlalnepantla, entre otras localidades, y “Los Tilicos” en municipios del centro del Estado de México.

“Nueva Mafia” en el Valle de Toluca y oriente, y “Los 300/USON”: Ecatepec, Chalco e Ixtapaluca.”Guliver”: Texcoco y Chalco; Los Mayas, en Ecatepec y Texcoco; “La Chokiza” tiene presencia en Ecatepec y otros municipios del oriente; “Los Masse” en Chalco e Ixtapaluca; 25 de Marzo en Ixtapaluca y Los Reyes La Paz, y “22 de Octubre” en Chalco e Ixtapaluca.”ACME”: Naucalpan, Cuautitlán.

GOPEZ en Tlalnepantla y Ecatepec, y “AMOS” en Naucalpan y Atizapán.”Gastones”: en municipios de la zona metropolitana del Valle de México; “Los Souverville” en Tlalnepantla y Ecatepec, y “Los Pelones” en ayuntamientos del centro.

El Cuarto Informe de Gestión 2025-2026 de la FGJE indica que entre abril de 2025 y marzo de 2026 se iniciaron mil 729 carpetas de investigación por extorsión, cifra que representa una baja de 48% respecto al periodo anterior.

De estas denuncias, 791 se cometieron vía telefónica, 618 de forma presencial y 21 mediante escritos intimidatorios. Tres de cada 10 extorsiones fueron presenciales.

Los municipios con mayor número de casos son Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca.

Las autoridades detuvieron a más de 800 personas ligadas a estos grupos, obtuvieron 720 vinculaciones a proceso y 467 sentencias condenatorias, de las cuales 243 fueron de alta penalidad.

La FGJEM vincula la mayoría de las extorsiones a grupos con origen en Michoacán y Jalisco, así como a células locales que operan bajo nombres de “sindicatos”.