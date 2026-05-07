¿Buscas internet barato? Así puedes contratar Internet CFE desde 35 pesos

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    ¿Buscas internet barato? Así puedes contratar Internet CFE desde 35 pesos
    Con planes desde 35 pesos, este servicio busca ampliar la conectividad en el país y puede ser contratado por cualquier persona. Foto: N+
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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El Internet CFE se ha convertido en una de las opciones más accesibles de telefonía e internet móvil en México.

El Internet CFE ha ganado popularidad en México como una alternativa económica para acceder a internet móvil y telefonía. Con paquetes desde apenas 35 pesos, este servicio impulsado por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos busca ampliar el acceso digital, especialmente en regiones donde la cobertura tradicional es limitada.

Aunque inicialmente fue pensado para reducir la brecha digital en comunidades marginadas, actualmente cualquier persona puede contratarlo sin importar su ubicación.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cfe-lanza-internet-movil-economico-desde-150-al-mes-asi-funciona-NG20515855

¿Qué es el Internet CFE y cómo funciona?

El servicio opera mediante un sistema de prepago similar al de otras compañías telefónicas. Los usuarios deben adquirir una tarjeta SIM o chip oficial, activarlo y posteriormente realizar recargas según el paquete que necesiten.

El Internet CFE utiliza la infraestructura compartida de telecomunicaciones en México, lo que le permite ofrecer cobertura en distintas regiones del país.

Qué incluyen los planes de Internet CFE

Los paquetes varían dependiendo del precio y la vigencia, pero generalmente incluyen:

- Datos móviles para navegar en internet

- Llamadas ilimitadas nacionales

- Mensajes SMS

- Acceso a redes sociales en algunos planes

El paquete más económico, de 35 pesos, está diseñado para usuarios con necesidades básicas de conectividad o uso ocasional. Conforme aumenta el costo del plan, también incrementan los datos disponibles y la duración del servicio.

¿Quién puede contratar el Internet CFE?

Uno de los principales atractivos del servicio es que prácticamente cualquier persona puede acceder a él. No se requiere historial crediticio, contratos forzosos ni trámites complejos.

$!El Internet CFE utiliza la infraestructura compartida de telecomunicaciones en México.
El Internet CFE utiliza la infraestructura compartida de telecomunicaciones en México. Foto: N+

Requisitos para contratarlo

1. Comprar un chip autorizado

2. Tener un teléfono compatible

3. Activar la línea siguiendo las instrucciones oficiales

4. Realizar una recarga prepago

El modelo flexible permite controlar el gasto mensual y elegir el paquete que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario.

Ventajas del Internet CFE en México

El crecimiento de esta alternativa responde principalmente a su bajo costo y facilidad de acceso. Entre sus principales beneficios destacan:

Precios accesibles

Los planes económicos lo convierten en una opción atractiva para estudiantes, adultos mayores o personas que buscan reducir gastos en telefonía móvil.

Sin contratos forzosos

Al funcionar bajo prepago, el usuario decide cuándo recargar y qué paquete contratar, sin penalizaciones ni permanencia obligatoria.

Mayor inclusión digital

El proyecto forma parte de una estrategia para llevar conectividad a comunidades donde otros operadores tienen menor presencia.

Lo que debes considerar antes de contratar

Aunque el Internet CFE representa una opción accesible, también es importante evaluar algunos aspectos antes de contratarlo.

La calidad de la señal puede variar dependiendo de la zona y, en ciertos casos, la velocidad de navegación podría ser inferior a la de compañías privadas. Por ello, se recomienda revisar previamente la cobertura disponible en tu región.

Además, conviene analizar:

- La vigencia de cada paquete

- La cantidad real de datos incluidos

- La disponibilidad de puntos de recarga

- El rendimiento de la señal en tu zona

https://vanguardia.com.mx/informacion/para-que-sirve-poner-papel-aluminio-sobre-el-modem-de-wifi-y-por-que-recomiendan-hacerlo-AI19669485

Una alternativa económica para millones de usuarios

En un contexto donde la conectividad es cada vez más importante para trabajar, estudiar y comunicarse, el Internet CFE se posiciona como una alternativa funcional para quienes buscan opciones más económicas.

Si bien no compite directamente con los planes premium de grandes operadores, sí ofrece una solución accesible para usuarios con necesidades básicas o moderadas de navegación. Con paquetes desde 35 pesos, este servicio continúa ampliando su presencia como parte de la estrategia de inclusión digital en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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