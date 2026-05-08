Confianza del consumidor sube pero hay preocupaciones en la economía de México, revela encuesta nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó que la confianza del consumidor en México se elevó a tasa mensual 0.2 puntos en abril de 2026, según el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que proviene de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO); sin embargo, este leve optimismo de las y los consumidores se nubla ante la situación económica del país comparada a la de hace 12 meses . Por un lado, el ICC obtuvo una calificación de 44.4 puntos en el cuarto mes de 2026, decantándose una diferencia anual de -1.1 puntos con respecto a la calificación general de este indicador en abril de 2025.

Los componentes del ICC evalúan la percepción de satisfacción de la situación económica de los hogares en México en el preciso momento al realizar la encuesta comparada a la de hace un año; ese mismo panorama proyectado a 12 meses en el futuro; así como el escenario económico del país en el momento de la encuesta, la de hace un año, y la esperada en 12 meses. También se evalúa las posibilidades percibidas por las y los consumidores para realizar compras de bienes semi duraderos y duraderos. Por ello resaltó que el componente del ICC sobre la situación económica del país comparada con la de hace 12 meses cayó de manera mensual 0.3 puntos y 3.1 a tasa anual, registrando una calificación de 38.5 puntos y siendo el único sub-indicador del ICC que cayó en ambas temporalidades. El director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, recalcó que la diferencia entre la percepción de las y los consumidores de México sobre la situación económica del país y el panorama personal de sus respectivos hogares actual y la esperada en 12 meses —con niveles de 51 y 57.8 puntos— es de resaltar porque son variaciones de más de 10 puntos, observándose un optimismo personal pero una preocupación generalizada sobre la macroeconomía de México.

Otras caídas anuales registradas fueron en la percepción actual de la economía del hogar comparada con la de hace 12 meses (-0.3 puntos), la situación económica de México esperada en 12 meses (-2.4 puntos), así como las posibilidades para adquirir bienes comparada a la de hace un año (-0.4 puntos). También la ENCO detectó que en los indicadores complementarios se detectaron caídas en las posibilidades de las familias para salir de vacaciones en los siguientes 12 meses (-4.4 puntos), en las oportunidades para ahorrar (-3 puntos) y en las posibilidades para comprar ropa en comparación a las de hace 12 meses.

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