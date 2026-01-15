Desmantelan campamento clandestino para drogas sintéticas y aseguran toneladas de químicos en Guerrero

México
/ 15 enero 2026
    Desmantelan campamento clandestino para drogas sintéticas y aseguran toneladas de químicos en Guerrero
    Omar García Harfuch informó que fuerzas federales desmantelaron un campamento clandestino y aseguraron más de 24 mil litros y 12 toneladas de sustancias químicas en Petatlán, Guerrero SSPC

Elementos de la Semar y autoridades federales aseguraron una bodega con sustancias químicas e inhabilitaron un campamento clandestino en Petatlán, Guerrero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la localización e inhabilitación de un campamento clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el estado de Guerrero, así como el aseguramiento de una bodega que almacenaba miles de litros y toneladas de sustancias químicas.

La acción fue dada a conocer a través de las redes sociales del funcionario federal, quien señaló que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades federales.

Aseguran más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora y desmantelan áreas de producción en Sinaloa

OPERATIVO EN GUERRERO PERMITIÓ ASEGURAR SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESMANTELAR INSTALACIONES CLANDESTINAS

En su publicación, García Harfuch detalló que las acciones se realizaron en Guerrero como parte de trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

“En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas”, informó el titular de la SSPC.

En el mismo mensaje, el funcionario federal indicó que el aseguramiento representa una afectación directa a la operación de los grupos delictivos vinculados con la producción de drogas sintéticas.

“Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”, agregó.

SSPC DETALLA ACCIONES COORDINADAS EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado oficial en el que amplió la información sobre el operativo, el cual se desarrolló en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de acciones permanentes para el mantenimiento del Estado de derecho.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades señalaron que, en dos acciones distintas, se logró la localización e inhabilitación tanto de una bodega con precursores químicos como de un campamento clandestino empleados para la producción de drogas sintéticas.

ASEGURAN MÁS DE 24 MIL LITROS Y MÁS DE 12 TONELADAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

El comunicado precisa que los aseguramientos se realizaron durante un recorrido terrestre efectuado por las fuerzas federales, en el que se ubicó una bodega que almacenaba aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas.

Dichos materiales fueron inhabilitados en el sitio, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades federales para este tipo de operativos.

LOCALIZAN CAMPAMENTO CON VEHÍCULOS, ARMAMENTO Y EQUIPO TÁCTICO

Posteriormente, durante el mismo despliegue operativo, los elementos de seguridad ubicaron y desmantelaron un campamento clandestino presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado.

En el lugar se aseguraron vehículos, así como armamento, municiones, ropa y calzado táctico, además de diverso material relacionado con las actividades del campamento.

En 2025 desactivaron mil 645 explosivos improvisados del crimen organizado en Michoacán

INTEGRAN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR LOS ASEGURAMIENTOS

La SSPC informó que, derivado de estos hechos, se realizó la puesta a disposición de lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de integrar las carpetas de investigación relacionadas con ambos casos.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de los operativos coordinados para combatir la producción de drogas sintéticas y debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos en distintas regiones del país.

