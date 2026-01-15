Desmantelan campamento clandestino para drogas sintéticas y aseguran toneladas de químicos en Guerrero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la localización e inhabilitación de un campamento clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en el estado de Guerrero, así como el aseguramiento de una bodega que almacenaba miles de litros y toneladas de sustancias químicas.

La acción fue dada a conocer a través de las redes sociales del funcionario federal, quien señaló que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina en coordinación con autoridades federales.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora y desmantelan áreas de producción en Sinaloa

OPERATIVO EN GUERRERO PERMITIÓ ASEGURAR SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESMANTELAR INSTALACIONES CLANDESTINAS

En su publicación, García Harfuch detalló que las acciones se realizaron en Guerrero como parte de trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

“En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas”, informó el titular de la SSPC.

En el mismo mensaje, el funcionario federal indicó que el aseguramiento representa una afectación directa a la operación de los grupos delictivos vinculados con la producción de drogas sintéticas.

“Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”, agregó.