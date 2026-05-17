Desmantelan cinco narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa; uno relacionado con ‘El Jardinero’

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron cinco laboratorios clandestinos en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, se puntualizó que uno estaría relacionado a Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit. A través de un comunicado del Gabinete de Seguridad, se informó sobre el trabajo en conjunto que llevaron a la localización de los narcolaboratorios para la elaboración de drogas sintéticas.

La coordinación dio como resultado el decomiso de más de una tonelada de metanfetamina; también, se neutralizaron casi 10 mil litros de precursores químicos y más de 7 toneladas de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. El decomiso en los cinco laboratorios clandestinos representan una afectación económica estimada superior a 650 millones de pesos a estructuras delictivas, aunque no se precisó las fechas de las operaciones de incautación.

¿DÓNDE ESTABAN LOS NARCOLABORATORIOS? El Gabinete de Seguridad precisó que en El Saucillo, Jalisco, se aseguró un laboratorio con 600 kilos de producto terminado y 750 litros de precursores químicos, así como 425 kilos de sustancias sólidas, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

Mientras que la localidad El Capomo, Nayarit, se aseguraron 780 kilos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida. Autoridades apuntan que este estaría ligado a ‘El Jardinero’, líder regional del CJNG y uno de los principales responsables de la producción de sustancias ilícitas en el estado. También fueron hallados sitios similares en Sinaloa, en la localidad de Corralejo se decomisaron mil 500 litros de producto terminado, 2 mil 500 litros de precursores químicos, 3 mil 100 litros de sustancia de uso dual y mil 200 kilos de sosa cáustica. En Corral Viejo, Sinaloa, se encontró un laboratorio donde estaban mil 250 litros de producto terminado y mil kilos de cloruro de amonio, asomo ollas de peltre, tinas y tambos. En otro laboratorio de la misma localidad se encontraron 500 litros de ácido acético y mil 500 kilos de ácido tartárico.

También en el mismo poblado se encontró un narcolaboratorio donde fue encontrado mil kilos de producto terminado (400 se encontraban en proceso de secado y 600 en cocimiento), 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica y 440 kilos de ácido tartárico. El material asegurado fue inhabilitado para evitar su reutilización, así como se dispuso a agentes del Ministerio Público, quien determinó el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

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