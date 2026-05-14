Se dispara 377% robo de gas LP a Pemex en el sexenio; alcanza récord histórico en 2025
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El robo de gas LP a Pemex se disparó un 377% en los últimos seis años, alcanzando 22 mdp de pérdida diaria en el ducto Cactus-Guadalajara
Entre las afectaciones a Pemex está el robo de gas LP, el cual se disparó en los últimos seis años en un 377 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales.
Mientras en 2020 la petrolera reportó 89 mil 190 toneladas robadas, en 2021 subió a 140 mil 279; en 2022 a 194 mil 507; en 2023 bajó a 179 mil 40, pero en 2024 creció a 337 mil 50 y en 2025 alcanzó su pico con 425 mil 740 toneladas. Entre enero y febrero de 2026, Pemex reportó alrededor de 26 mil toneladas ordeñadas del gasoducto.
El crimen organizado obtuvo en 2025, por el robo de gas LP, ganancias de 22 millones de pesos diarios, sin que exista claridad sobre su persecución penal.
Datos oficiales de Pemex, solicitados vía transparencia, revelan que el robo se concentró totalmente en el ducto que va de Cactus, Chiapas, a Guadalajara, que es la columna vertebral de la distribución de gas del país, donde robaron las 425 mil 740 toneladas de LP durante 2025.
Con un precio promedio de 19 pesos por kilo, el valor comercial del combustible robado asciende a 8 mil 89 millones de pesos. Aunque Pemex valoró oficialmente las pérdidas no operativas de ese ducto en 4 mil 261.7 millones de pesos, el valor comercial del gas LP se desviado prácticamente duplica esa cifra.