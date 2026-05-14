Se dispara 377% robo de gas LP a Pemex en el sexenio; alcanza récord histórico en 2025

Entre las afectaciones a Pemex está el robo de gas LP, el cual se disparó en los últimos seis años en un 377 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales.

Mientras en 2020 la petrolera reportó 89 mil 190 toneladas robadas, en 2021 subió a 140 mil 279; en 2022 a 194 mil 507; en 2023 bajó a 179 mil 40, pero en 2024 creció a 337 mil 50 y en 2025 alcanzó su pico con 425 mil 740 toneladas. Entre enero y febrero de 2026, Pemex reportó alrededor de 26 mil toneladas ordeñadas del gasoducto.