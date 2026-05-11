Desmantelan túnel conectado a toma clandestina en Santa Catarina, Nuevo León

El 11 de mayo se reportó la desmantelación de un túnel que funcionaba como medio para acceder a una toma clandestina de hidrocarburos para huachicoleo en Santa Catarina, Nuevo León. El informe fue compartido por la Fiscalía General de la República (FGR). Se detalló que el túnel conectaba con un poliducto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). El operativo fue coordinado por la FGR, la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal de Nuevo León.

Los elementos de seguridad aseguraron un aproximado de 205 mil 418 litros de hidrocarburo. También se incautó un contenedor metálico marítimo, el cual permitía el acceso a la excavación y la conexión con las instalaciones de Pemex. ‘Durante el operativo se constató que el inmueble se había utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados’ informó el vocero de la FGR, Ulises Lara.

Se detalló que el túnel estaba localizado en el antiguo camino Villa García. Estaba conectado a un poliducto de 18 pulgadas en las instalaciones de la terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD). Dentro del túnel, se aseguraron un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión. A la par del túnel, se arrestó a José Antonio ‘N’, tras haberse realizado varios cateos en inmuebles vinculados a Roberto Blanco Cantú. Medios han estimado que la operación demuestra cómo Nuevo León es un punto de alto movimiento de hidrocarburos, movilizado por el cártel del Noreste.

En el operativo, según informes de la FGR, se aseguraron 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.

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