Desmantelan túnel conectado a toma clandestina en Santa Catarina, Nuevo León

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    Desmantelan túnel conectado a toma clandestina en Santa Catarina, Nuevo León
    FGR comparte imágenes de túnel clandestino para huachicoleo Vanguardia

Medios han destacado la alta actividad de robo de hidrocarburos en el estado de Nuevo León y su vinculación con el cártel del Noreste

El 11 de mayo se reportó la desmantelación de un túnel que funcionaba como medio para acceder a una toma clandestina de hidrocarburos para huachicoleo en Santa Catarina, Nuevo León.

El informe fue compartido por la Fiscalía General de la República (FGR). Se detalló que el túnel conectaba con un poliducto de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). El operativo fue coordinado por la FGR, la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal de Nuevo León.

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Los elementos de seguridad aseguraron un aproximado de 205 mil 418 litros de hidrocarburo. También se incautó un contenedor metálico marítimo, el cual permitía el acceso a la excavación y la conexión con las instalaciones de Pemex.

Durante el operativo se constató que el inmueble se había utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados’ informó el vocero de la FGR, Ulises Lara.

Se detalló que el túnel estaba localizado en el antiguo camino Villa García. Estaba conectado a un poliducto de 18 pulgadas en las instalaciones de la terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD). Dentro del túnel, se aseguraron un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

A la par del túnel, se arrestó a José Antonio ‘N’, tras haberse realizado varios cateos en inmuebles vinculados a Roberto Blanco Cantú. Medios han estimado que la operación demuestra cómo Nuevo León es un punto de alto movimiento de hidrocarburos, movilizado por el cártel del Noreste.

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En el operativo, según informes de la FGR, se aseguraron 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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