Huachicol en la Marina: Red de tráfico de combustible aún existe y desafía la ‘limpia de fondo’: Roberto Rock

CDMX.- El entramado de tráfico de combustible, tejido dentro de la Marina y durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se conserva vivo, sobre todo dentro de las aduanas navales, donde se han mostrado herméticos a las investigaciones bajo el manto protector que cubre al exsecretario Rafael Ojeda, asegura Roberto Rock. De acuerdo con lo revelado hoy por el periodista en su columna “Retrato Hereje”, esta red de corrupción enquistada desde la Marina ha puesto una férrea resistencia a los intentos de una limpia institucional.

“De acuerdo con nuevos reportes, dicho entramado se conserva en espacios clave de la Armada, en particular en varias de las 17 aduanas navales, que se muestran herméticas a indagatorias”, expone al respecto. Según lo expuesto por Rock, existe un esfuerzo real por llevar a Rafael Ojeda, anterior secretario de Marina, bajo cuyo mandato sus sobrinos –los Farías Laguna– tejieron esta red de huachicol, a rendir declaraciones ante un juzgado. Sin embargo, refiere el periodista, se trata de “una expectativa a la que la política parece estarle poniendo pies de plomo –lo mismo que a una limpia de fondo en la Marina–, que está funcionando como un velo protector”. Las afirmaciones de Rock contrastan con las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró, tras la captura de Fernando Farías en Argentina, que la red de huachicol dentro de la Marina ya no existe. “Esta carpeta de investigación ha dado una red que existía, porque ya no existe, una red que existía de entrada de combustible ilegal a nuestro país, que se dio particularmente en los primeros meses del 2025, cuando se hace esta investigación a partir del buque que llega a Tampico”, dijo en su conferencia de prensa del 24 de abril. TRAS EL ARRESTO DE FERNANDO FARÍAS, ESPERAN LA CAÍDA DE ‘EL CAPITÁN SOL’ Fernando Farías Laguna, sobrino de Ojeda Durán y presunto líder de la red de huachicol fiscal, fue detenido la semana pasada en Argentina, acusado por el gobierno mexicano de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculados a la importación ilegal de combustible para evadir impuestos. Con su arresto, se espera también la caída de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, quien es pieza clave en la red de corrupción de la Marina.

El “Capitán Sol”, señala Roberto Rock, es “considerado enlace de los hermanos Farías en los puertos de Altamira, Tampico y Guaymas, además de coordinador de otros jefes navales, y posiblemente vinculado con el asesinato de Fernando Guerrero Alcántar”, quien denunció a la banda de huachicol. En la detención de Farías Laguna, reveló en sus redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, participó Unidad de Inteligencia Naval, comandada por Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, quien sustituyó a Rafael Ojeda. “El ahora secretario federal de Seguridad Ciudadana hizo en sus redes sociales este fin de semana un anuncio singular: la Unidad de Inteligencia Naval –bajo el mando de Morales Ángeles y la cual desarrolló las investigaciones iniciales sobre el tráfico de combustibles– participó en la ubicación de Fernando Farías en Argentina”, refiere al respecto el periodista.

MORALES ÁNGELES CONTRA LA HERENCIA DE OJEDA El autor de “Retrato Hereje” también expone la tensión registrada durante la transición del mando naval, pues el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, no fue la opción propuesta por Rafael Ojeda. El entonces secretario de Marina, asegura, intentó imponer cuatro alternativas, encabezadas por el almirante Alfredo Hernández Suárez, a quien Morales relevó de inmediato a su llegada y lo “colocó en ruta de retiro”. El nombramiento de Morales Ángeles, de acuerdo con el periodista, habría sido una sugerencia directa de Omar García Harfuch, quien hoy es el encargado de coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad. Hasta ahora, Ojeda permanece intocable, pese a que fue durante su gestión que se tejió esta red de corrupción en la que están involucrados sus dos sobrinos, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos ya detenidos.

“Las investigaciones consultadas por esta columna arrojan que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos de Ojeda Durán, mostraron operaciones sospechosas desde 2019, y ya para 2020 incurrían en compras de inmuebles, cobro de sobresueldos, elusiones fiscales y otras irregularidades, sin que la estructura administrativa de la Marina emitiera alerta alguna”, expone Rock. México ya solicitó formalmente la deportación del contralmirante Fernando Farías al gobierno de Argentina, aunque éste ha pedido asilo político, bajo el argumento de que teme por su vida si es entregado a las autoridades mexicanas.

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