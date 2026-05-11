$!Capturan a José Antonio ‘N’ en Nuevo León, presunto líder ligado al Cártel del Noroeste; aseguran siete tigres

Autoridades federales informaron sobre la captura de José Antonio “N”, identificado como presunto líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, durante un operativo realizado en el estado de Nuevo León derivado de una investigación relacionada con el aseguramiento previo de un buque en Tamaulipas. La detención fue dada a conocer la mañana de este sábado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por corporaciones federales.

INVESTIGACIÓN INICIÓ TRAS ASEGURAMIENTO DE BUQUE EN TAMAULIPAS De acuerdo con la información oficial, las investigaciones comenzaron luego del aseguramiento de un buque en Tamaulipas, lo que permitió identificar diversos inmuebles presuntamente vinculados con actividades relacionadas con el contrabando de combustible y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Las autoridades ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, en Nuevo León. DETIENEN A JOSÉ ANTONIO ‘N’ Y A UNA MUJER DURANTE CATEOS EN NUEVO LEÓN Durante el despliegue fue detenido José Antonio “N”, de 39 años, así como una mujer de 41 años cuya identidad no fue revelada por las autoridades. Según la SSPC, José Antonio “N” es señalado como presunto líder de una célula relacionada con el Cártel del Noroeste y presuntamente dedicada a actividades vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible, conocido comúnmente como huachicol. Las autoridades indicaron que los trabajos de inteligencia permitieron ubicar domicilios relacionados con un sujeto presuntamente dedicado a la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

ASEGURAN ARMAS, VEHÍCULOS Y SIETE TIGRES LIGADOS CON EL CÁRTEL DEL NOROESTE Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, nueve cortas y una larga, cartuchos, diversas dosis de droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo, documentación diversa, 11 vehículos y seis motocicletas. Además, fueron resguardados siete tigres que se encontraban en una de las propiedades intervenidas durante el operativo. La presencia de los animales exóticos llamó la atención luego de que el secretario Omar García Harfuch compartiera en redes sociales una fotografía donde aparecen algunos de los ejemplares asegurados.

GARCÍA HARFUCH ANUNCIA DETENCIÓN EN REDES SOCIALES El titular de la SSPC dio a conocer los resultados mediante una publicación en la red social X, donde escribió: “En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.” Posteriormente agregó: “Como resultado, fue detenido José Antonio ‘N’, identificado como líder de una célula afín al ‘Cártel del Noroeste’, relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible. También fue detenida una mujer.” En el mismo mensaje señaló que durante las acciones fueron aseguradas armas, droga, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y los siete tigres. SSPC DETALLA ACCIONES COORDINADAS Horas después de la publicación inicial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado con mayores detalles sobre el operativo y las diligencias realizadas en Nuevo León. La dependencia indicó que, mediante labores de inteligencia e investigación, se reunieron datos de prueba suficientes para solicitar las órdenes de cateo ante un juez de control. La SSPC añadió que los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Asimismo, los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones relacionadas con este caso. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si existen más personas identificadas o posibles órdenes de aprehensión derivadas de esta investigación.

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