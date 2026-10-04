Suben incidentes con armas de fuego en escuelas de México; registra Coahuila 5 casos desde el 2000

Derivado del caso más reciente, registrado en la Secundaria número 13, en Torreón, Coahuila, el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Víctor Manuel Sánchez Valdés, actualizó el registro de incidentes con armas de fuego ocurridos en escuelas del país y contabilizó 157 casos entre el año 2000 y el 30 de septiembre de 2026. La cifra representa 14 incidentes más respecto al corte que había realizado en abril pasado, cuando se habían documentado 143 casos.

La violencia dentro de las escuelas mexicanas ha aumentado en los últimos años manifestándose de distintas formas, hasta escalar en algunos casos al uso de armas de fuego y armas blancas, con hechos que han dejado personas lesionadas y víctimas mortales.

De acuerdo con su seguimiento, 31 de los 157 incidentes corresponden a 2026, por lo que este año ya registra la mayor incidencia desde que comenzó el recuento en solo nueve meses. En 2025 se habían contabilizado 30 casos.

En Coahuila, el registro de Sánchez contempla cinco incidentes confirmados con armas de fuego en escuelas desde 2020: cuatro en Torreón y uno en Saltillo. Entre estos casos se encuentra el ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón en enero de 2020, cuando un alumno de 11 años disparó dentro del plantel, provocó la muerte de una maestra y dejó seis personas heridas antes de quitarse la vida.

También se encuentran el ingreso de un arma calibre 9 milímetros al CBTIS 156 de Torreón en febrero de 2025, la localización de un arma en la Secundaria Eliseo Mendoza Berrueto en mayo de ese mismo año, un disparo dentro de un salón de la Escuela Año de Juárez en noviembre de 2024 y el hallazgo de un arma calibre .22 en la mochila de un estudiante de una primaria de Saltillo en 2022.

En los casos de Coahuila, el registro señala que los incidentes no han dejado personas lesionadas o fallecidas, con excepción del ataque ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón.

Sin embargo, dentro de los 143 incidentes con armas de fuego, 35 tuvieron consecuencias directas para personas, contabilizando en total 30 personas lesionadas y 30 fallecidas.

El resto de los incidentes corresponde principalmente al ingreso, localización o exhibición de armas dentro de los planteles sin que se reportaran personas heridas o fallecidas.

Sin embargo, las manifestaciones de violencia con armas no se limitan a las de fuego. Además, VANGUARDIA ha documentado al menos cinco agresiones en entornos escolares del estado en las que se han utilizado armas blancas dejando personas lesionadas o fallecidas.

En septiembre de 2015, una riña entre estudiantes de la Secundaria General número 5 “Otilio González”, en Saltillo, terminó con la muerte de un alumno de 14 años. El estudiante había sido lesionado con un arma blanca durante el enfrentamiento dentro del plantel.

En marzo de 2023, también se registró otro caso en la Secundaria General número 7 “José Vasconcelos”, en Saltillo, donde una estudiante fue agredida con un arma blanca por un compañero. El hecho fue reportado y posteriormente la alumna cambió de plantel.

El 28 de marzo de 2023, un estudiante de 13 años de la Secundaria Técnica 74 “José Clemente Orozco”, en Saltillo, resultó lesionado durante un incidente en el que estuvo involucrada una navaja. El alumno recibió atención médica y la lesión fue reportada como superficial y sin riesgo para su vida.

El 5 de octubre de ese mismo año, otro caso ocurrió en la Secundaria General número 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, de Ramos Arizpe, donde una maestra fue agredida con un arma blanca por uno de sus alumnos durante el horario de clases. La docente recibió atención médica y fue reportada con lesiones no graves.

A estos antecedentes se suma el hecho ocurrido el pasado 1 de octubre en la Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón. Durante el incidente estuvieron involucradas armas de fuego y armas blancas. El hecho dejó a una integrante del personal educativo sin vida y a cuatro personas lesionadas, además de generar la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

SALUD MENTAL, PENDIENTE

Para Sánchez, el incremento de los incidentes con armas en las escuelas puede estar relacionado con distintos factores como la disponibilidad de armas de fuego en los hogares y la falta de infraestructura para atender la salud mental de los estudiantes.

Explicó que la presencia de profesionales en los planteles permitiría identificar con mayor anticipación a alumnos que atraviesan situaciones de riesgo y requieren atención.

Sin embargo, señaló que son pocas las escuelas que cuentan con psicólogos y, cuando los tienen, suelen enfrentar una carga de trabajo que limita la atención de los casos que requieren mayor seguimiento.

Además, señaló que la exposición constante a la violencia en niñas, niños y adolescentes, puede contribuir a que determinadas expresiones de violencia sean percibidas como una forma habitual de enfrentar los conflictos.

Ante este escenario, Sánchez plantea la necesidad de fortalecer la atención de salud mental en las escuelas, promover un mayor acompañamiento de las familias y generar acciones de prevención que permitan a los estudiantes identificar las consecuencias de la violencia y buscar alternativas para resolver los conflictos.