Despliegan operativo en Escuinapa tras agresión a balazos contra transporte con estudiantes

Un grupo de hombres armados atacó a balazos un autobús del transporte público en el que viajaban alumnos de secundaria y otros pasajeros en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Escuinapa . El saldo del incidente fue de una persona herida y varios estudiantes con crisis nerviosa.

El conductor del vehículo fue el único lesionado durante la agresión directa. La víctima, identificada como Hugo, de 55 años, sufrió un corte en el brazo causado por los cristales rotos de la ventana. Un vehículo particular lo trasladó de inmediato al Hospital General para recibir atención médica de urgencia.

NO HUBO ALUMNOS HERIDOS

Los estudiantes a bordo resultaron ilesos gracias a la rápida reacción al escuchar las detonaciones. De acuerdo con los testigos, los alumnos de secundaria se tiraron al suelo del autobús y posteriormente bajaron de la unidad para resguardarse en fincas cercanas mientras los agresores huían de la zona.