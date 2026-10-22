Despliegan operativo en Escuinapa tras agresión a balazos contra transporte con estudiantes
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Autoridades en Escuinapa buscan a los responsables de la agresión contra el chofer, quien sufrió lesiones leves en el incidente.
Un grupo de hombres armados atacó a balazos un autobús del transporte público en el que viajaban alumnos de secundaria y otros pasajeros en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Escuinapa. El saldo del incidente fue de una persona herida y varios estudiantes con crisis nerviosa.
El conductor del vehículo fue el único lesionado durante la agresión directa. La víctima, identificada como Hugo, de 55 años, sufrió un corte en el brazo causado por los cristales rotos de la ventana. Un vehículo particular lo trasladó de inmediato al Hospital General para recibir atención médica de urgencia.
NO HUBO ALUMNOS HERIDOS
Los estudiantes a bordo resultaron ilesos gracias a la rápida reacción al escuchar las detonaciones. De acuerdo con los testigos, los alumnos de secundaria se tiraron al suelo del autobús y posteriormente bajaron de la unidad para resguardarse en fincas cercanas mientras los agresores huían de la zona.
SE IMPLEMENTÓ OPERAVITO PARA VIGILAR LA ZONA DEL ATAQUE
El Gabinete de Seguridad implementó un operativo de vigilancia en todo el municipio tras el reporte del ataque. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y fuerzas federales coordinan recorridos preventivos para reforzar el resguardo de la población y dar con el paradero de los responsables.
La violencia en Sinaloa continúa impactando el transporte público y las actividades cotidianas en el sur del estado. Las autoridades locales mantienen las investigaciones abiertas para determinar las causas directas de la agresión contra el chofer del transporte.