Repuntan feminicidios 24 por ciento en septiembre; se incrementan delitos relacionados con violencia de género

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    Repuntan feminicidios 24 por ciento en septiembre; se incrementan delitos relacionados con violencia de género
    Los principales focos rojos por los feminicidios se ubicaron en el Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Cuartoscuro

De agosto a septiembre se pasó de 55 carpetas de investigación a 68, respectivamente

CDMX.- Los feminicidios repuntaron 23.6 por ciento de agosto a septiembre de este año, al pasar de 55 carpetas de investigación a 68, respectivamente, en medio de un incremento en diversos delitos relacionados con violencia de género y agresiones sexuales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el aumento se registró mientras los homicidios dolosos reportaron una disminución mensual de 2.4 por ciento en el País.

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Los principales focos rojos por los feminicidios se ubicaron en el Estado de México, Nuevo León y Veracruz, entidades que concentraron los mayores registros acumulados de feminicidio durante los primeros nueve meses de 2026.

ESTADOS CON INCIDENCIA RELEVANTE DE FEMINICIDIOS

También sobresalieron Morelos, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Oaxaca y Chiapas, estados que registraron una incidencia relevante y que, junto con las entidades de mayor población, concentraron buena parte de las carpetas iniciadas por este delito.

Los feminicidios cometidos con arma de fuego pasaron de 28 en agosto a 33 en septiembre, mientras que los perpetrados con arma blanca aumentaron de 4 a 11.

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Los casos registrados con otro elemento también subieron, de 15 a 21.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, las fiscalías estatales iniciaron 494 carpetas de investigación por feminicidio, según el reporte nacional de incidencia delictiva del fuero común.

REPUNTE ALCANZA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El repunte mensual también alcanzó a la violencia de género en todas sus modalidades distintas de la violencia familiar, cuyas carpetas aumentaron de 340 en agosto a 441 en septiembre.

En este indicador, los focos de atención se concentraron principalmente en entidades con alta incidencia de violencia contra las mujeres, entre ellas el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chihuahua y Nuevo León.

La diferencia fue de 101 expedientes, equivalente a un incremento de 29.7 por ciento, uno de los mayores entre las categorías relacionadas con agresiones contra las mujeres.

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Violación a intimidad sexual Otro aumento se registró en la violación a la intimidad sexual, delito que pasó de 657 a 764 carpetas de investigación, un alza de 16.3 por ciento.

En materia de delitos sexuales, el SESNSP reportó 2 mil 700 carpetas por abuso sexual durante septiembre, frente a 2 mil 629 en agosto, lo que significó 71 expedientes adicionales.

ENTIDADES CON MAYOR ATENCIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL

Por el volumen de denuncias, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz figuraron entre las entidades que requieren mayor atención en materia de abuso sexual y violencia contra las mujeres.

Las denuncias por acoso sexual también aumentaron, de 871 a 903, mientras que las correspondientes a hostigamiento sexual pasaron de 151 a 161.

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En el caso de la violación simple, las fiscalías iniciaron mil 229 carpetas en septiembre, contra mil 195 en agosto, un incremento de 2.8 por ciento.

La violación equiparada pasó de 539 a 548 carpetas, por lo que ambas modalidades de violación sumaron mil 777 expedientes durante septiembre, 43 más que el mes anterior.

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