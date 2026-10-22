Cepal mejora panorama económico de México: ¿cuánto crecerá el país en 2027?

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    Cepal mejora panorama económico de México: ¿cuánto crecerá el país en 2027?
    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anticipa un mayor dinamismo regional para 2027. FOTO: CUARTOSCURO
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Aunque advierte sobre riesgos internacionales y la necesidad de impulsar la inversión y el empleo formal.

La economía mexicana podría registrar un mayor dinamismo en 2027, de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que anticipa una recuperación gradual de la actividad económica en la región.

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El organismo destacó que el desempeño de los países estará condicionado por factores externos, como la demanda mundial, los precios de las materias primas y las condiciones financieras internacionales.

Además, advirtió que los gobiernos deberán fortalecer sus políticas económicas para mejorar la productividad y generar empleos formales.

¿CUÁNTO CRECERÁ LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN 2027?

La Cepal prevé un panorama económico más favorable para América Latina y el Caribe durante 2027, aunque el crecimiento será diferente entre países.

En sus proyecciones publicadas en agosto de 2026, el organismo estimó que México crecería 1.3% en 2026 y 1.9% en 2027. Para el conjunto de Centroamérica y México, la previsión de expansión para el próximo año se ubicó en 2.2%.

Estas cifras muestran que, pese a la recuperación esperada, persisten desafíos para acelerar el crecimiento económico mexicano y fortalecer su actividad productiva.

CEPAL PREVÉ MAYOR CRECIMIENTO PARA AMÉRICA LATINA

En el panorama regional, la Cepal proyecta que América Latina y el Caribe crecerán 2.2% en 2026 y 2.5% en 2027.

Sin embargo, las estimaciones presentan diferencias importantes entre subregiones. América del Sur tendría una expansión de 2.5% en ambos años, mientras que Centroamérica pasaría de 1.6% en 2026 a 2.8% en 2027.

El Caribe registraría un crecimiento de 5.6% en 2026 y 7.9% en 2027, impulsado principalmente por Guyana y su actividad petrolera.

Estas diferencias reflejan las distintas condiciones económicas y productivas de cada país, así como su capacidad para responder a los cambios del mercado internacional.

¿QUÉ FACTORES PUEDEN AFECTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO?

La Cepal advirtió que las perspectivas para 2027 dependen de la evolución de la demanda mundial, los precios internacionales y las condiciones financieras.

También señaló que los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño representan un factor de riesgo para las economías de la región.

Ante este escenario, el organismo considera necesario impulsar políticas que fortalezcan la inversión, la productividad y la capacidad de las empresas para generar empleos de calidad.

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CEPAL LLAMA A IMPULSAR EL EMPLEO FORMAL

La comisión destacó que la elevada informalidad laboral y los bajos niveles de inversión limitan el crecimiento sostenido de América Latina.

Por ello, recomendó coordinar políticas laborales, fiscales, financieras y productivas para fortalecer las capacidades de las empresas y ampliar las oportunidades de empleo formal.

El reto para México y el resto de la región será convertir la recuperación prevista en un crecimiento sostenido que permita mejorar los ingresos y las condiciones laborales de la población.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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