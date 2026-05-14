Destaca IP riesgo en geopolítica, ciberataques e inseguridad en México

En el documento “Riesgos en México y Centroamérica 2026”, se cuestionó a 165 líderes empresariales de la región sobre los principales desafíos que enfrentan las organizaciones a corto y largo plazo. Además del nivel de madurez que tienen sus modelos de prevención y gestión.

Las empresas en México identifican como principales riesgos para su operación este año los cambios en el entorno geopolítico, los ciberataques, además de la inseguridad y la falta de Estado de Derecho, advirtió un estudio de KPMG.

En México, el 81 por ciento de los encuestados expresó una mayor preocupación por el entorno geopolítico, seis puntos porcentuales más que en la edición anterior del estudio (2025).

Mientras que también se incrementó el temor por los ciberataques, al pasar de 75 al 79 por ciento de las respuestas.

Y en tercer sitio de los mayores riesgos identificados por las empresas está la inseguridad y la falta de Estado de Derecho, para 75 por ciento de los entrevistados.

En tanto que las opiniones variaron sobre los riesgos a largo plazo, es decir en los siguientes dos o tres años, ya que para 65 por ciento de los entrevistados, las emergencias sanitarias serían el mayor riesgo.

“En 2026, las empresas en México muestran una mayor preocupación por los cambios en el entorno geopolítico y por los ciberataques. En contraste, los riesgos económicos en 2025, como la recesión y la imposición de aranceles a importaciones del exterior pierden protagonismo.

“Este cambio refleja un desplazamiento hacia riesgos más tecnológicos y estratégicos en el corto plazo”, advirtió KPMG.

Explicó que los cambios en el entorno geopolítico han adquirido relevancia por la rapidez con la que se están reconfigurando las relaciones comerciales entre países y regiones, reflejándose en controversias comerciales, la redistribución del liderazgo global en sectores emergentes y dinámicas cambiantes de competencia internacional.

Lo que antes podía percibirse como un fenómeno lejano, hoy tiene implicaciones tangibles en las cadenas de suministro, la disponibilidad de insumos, la continuidad operativa y la competitividad de las empresas.

Añadió que la evolución y sofisticación de los ciberataques continúa siendo uno de los riesgos más persistentes por su capacidad de comprometer información sensible, interrumpir operaciones o generar afectaciones reputacionales y regulatorias.

“Este reto se amplía con el avance de la IA, cuyo impacto no solo se refleja en la capacidad que tiene de transformar modelos de negocio, sino también en nuevos riesgos asociados con temas de privacidad, de propiedad intelectual y del uso inadecuado de herramientas dentro de las organizaciones”, advirtió la consultora.