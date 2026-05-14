Firman México y Francia Plan de Acción Modernizado para impulsar la relación binacional

CDMX.-En el marco de los 200 años de amistad entre México y Francia, representaciones de ambos países suscribieron un programa que impulsará la relación binacional en los ámbitos económico, político, social y cultural. Durante una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Canciller Roberto Velasco deseó que el convenio continúe impulsando los lazos binacionales.

“Hoy adoptamos el Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica México-Francia, que es, en pocas palabras, la hoja de ruta que guiará nuestra relación en los próximos años”, expuso. La estructura del acuerdo, destacó el Canciller, tiene tres ejes: el diálogo político y estratégico, la cooperación económico-industrial y la cooperación técnica, cultural y educativa. “Fortaleceremos sectores estratégicos alineados con el Plan México y el Plan Francia 2030, utilizando el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea como una plataforma fundamental. “Relanzaremos el Consejo Estratégico Franco-Mexicano y daremos continuidad al diálogo económico y financiero de alto nivel”, aseguró Velasco.

50 MIL MEXICANOS VIVEN EN FRANCIA Con la firma, también se prevé la priorización de intercambios académicos y artísticos, además del reforzamiento de diálogos en torno a temas globales relevantes, como la acción climática, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Según datos del Canciller, la cooperación binacional hace posible la operación de más de 700 empresas francesas en México, que generan 150 mil empleos directos y hasta 700 mil indirectos. La Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, destacó que actualmente hay unos 50 mil mexicanos viviendo en Francia y 40 mil franceses viviendo en México.

IMPULSO AL INTERCAMBIO CULTURAL Jiménez refirió el intercambio cultural que impulsa desde la Embajada en Francia, con eventos en 12 ciudades del país europeo, que al momento ha incluido exposiciones artísticas, festivales musicales y muestras gastronómicas.

“Se abrió la residencia de México para hacer visitas guiadas a las pinturas de Ángel Zárraga, que están siendo un éxito y siempre tenemos lleno total. Se abre el sitio para registrarse y en menos de media hora se llena”, destacó. PRIMERA SEMANA DE FRANCIA EN MÉXICO En su turno la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, informó sobre una serie de eventos que se llevarán a cabo durante la segunda mitad del 2026, entre los que destacó la primera edición de la Semana de Francia en México. ”Será organizada por la Cámara junto con la Embajada de Francia. Se trata de un evento inédito diseñado para transformar esta celebración histórica en oportunidades concretas de negocio, inversión e innovación en conformidad con el Plan México. Durante los meses de octubre-noviembre, reuniremos en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro a lideres empresariales”; detalló.

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