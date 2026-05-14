Firman México y Francia Plan de Acción Modernizado para impulsar la relación binacional

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Firman México y Francia Plan de Acción Modernizado para impulsar la relación binacional
    La estructura del acuerdo, destacó el Canciller, tiene tres ejes: el diálogo político y estratégico, la cooperación económico-industrial y la cooperación técnica, cultural y educativa. Cortesía

El Canciller Roberto Velasco deseó que el convenio continúe impulsando los lazos binacionales

CDMX.-En el marco de los 200 años de amistad entre México y Francia, representaciones de ambos países suscribieron un programa que impulsará la relación binacional en los ámbitos económico, político, social y cultural.

Durante una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Canciller Roberto Velasco deseó que el convenio continúe impulsando los lazos binacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-pan-que-harfuch-y-godoy-comparezcan-en-la-camara-de-diputados-e-informen-del-robo-de-combustibles-PN20696548

“Hoy adoptamos el Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica México-Francia, que es, en pocas palabras, la hoja de ruta que guiará nuestra relación en los próximos años”, expuso.

La estructura del acuerdo, destacó el Canciller, tiene tres ejes: el diálogo político y estratégico, la cooperación económico-industrial y la cooperación técnica, cultural y educativa.

“Fortaleceremos sectores estratégicos alineados con el Plan México y el Plan Francia 2030, utilizando el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea como una plataforma fundamental.

“Relanzaremos el Consejo Estratégico Franco-Mexicano y daremos continuidad al diálogo económico y financiero de alto nivel”, aseguró Velasco.

50 MIL MEXICANOS VIVEN EN FRANCIA

Con la firma, también se prevé la priorización de intercambios académicos y artísticos, además del reforzamiento de diálogos en torno a temas globales relevantes, como la acción climática, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la gobernanza de la inteligencia artificial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presidente-de-corea-del-sur-visitara-mexico-en-2026-confirma-claudia-sheinbaum-ON20695821

Según datos del Canciller, la cooperación binacional hace posible la operación de más de 700 empresas francesas en México, que generan 150 mil empleos directos y hasta 700 mil indirectos.

La Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, destacó que actualmente hay unos 50 mil mexicanos viviendo en Francia y 40 mil franceses viviendo en México.

IMPULSO AL INTERCAMBIO CULTURAL

Jiménez refirió el intercambio cultural que impulsa desde la Embajada en Francia, con eventos en 12 ciudades del país europeo, que al momento ha incluido exposiciones artísticas, festivales musicales y muestras gastronómicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/van-18-detenidos-por-asesinato-de-colaboradores-de-clara-brugada-EN20695540

“Se abrió la residencia de México para hacer visitas guiadas a las pinturas de Ángel Zárraga, que están siendo un éxito y siempre tenemos lleno total. Se abre el sitio para registrarse y en menos de media hora se llena”, destacó.

PRIMERA SEMANA DE FRANCIA EN MÉXICO

En su turno la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, informó sobre una serie de eventos que se llevarán a cabo durante la segunda mitad del 2026, entre los que destacó la primera edición de la Semana de Francia en México.

”Será organizada por la Cámara junto con la Embajada de Francia. Se trata de un evento inédito diseñado para transformar esta celebración histórica en oportunidades concretas de negocio, inversión e innovación en conformidad con el Plan México. Durante los meses de octubre-noviembre, reuniremos en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro a lideres empresariales”; detalló.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Relaciones Exteriores
comercio exterior

Organizaciones


SRE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El cáncer del cáncer

El cáncer del cáncer
true

Sheinbaum: piñata de todos

La Fiscalía General de la República informó que el hombre será investigado cuatro meses más.

Vinculan a Fernando Farías, alias ‘El Cabo’, reclutador en Teuchitlán

En la llamada dialogaron sobre el potencial para ampliar el comercio entre ambos países y discutieron los asuntos globales de actualidad.

Presidente de Corea del Sur visitará México en 2026, confirma Claudia Sheinbaum
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea.

¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos
El cantante de música regional mexicana Ramón Ayala y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan una demanda en Texas por presunto abuso sexual y acoso presentada por ex integrantes de su agrupación.

Como a Lalo Mora... Acusan a Ramón Ayala y a Ramón Ayala Jr de abuso sexual; exigen 25 millones de dólares en demanda
El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026, pero el conflicto con los palcohabientes abrió un nuevo frente legal rumbo a la justa.

Juez frena a FIFA: palcohabientes ganan primer round por accesos al Estadio Banorte en el Mundial 2026