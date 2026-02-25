Destacan escasez de Topo Chico en EU por mantenimiento de pozos en México

Otros medios y sitios que han replicado o buscado la noticia son USA Today, Time Out Worldwide, AOL.com, Food Manufacturing, KTLA, San Antonio Express-News, New York Post, Houston Chronicle, WFAA, Yahoo Finance, The Independent, Just Drinks y CBS News Texas.

Primero fue CNN la que reportó el hecho en su nota “EE. UU. se está quedando sin agua mineral Topo Chico”, atribuyendo la información a un portavoz de la compañía, quien explicó que la escasez se debía a “mejoras en las instalaciones en la fuente de agua y las instalaciones de producción en México”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump compara el fentanilo con un arma química y anuncia mayor ofensiva contra cárteles mexicanos

La escasez en EE. UU. del agua mineral Topo Chico se ha convertido en una noticia cada vez más reportada en medios de comunicación de ese país. Se trata de un producto que se ubica en el ranking de las aguas mineralizadas más populares de esa nación y que, desde 2017, pasó a formar parte de The Coca-Cola Company.

Los mismos han informado que el producto no estará disponible sino hasta el tercer trimestre del año, en parte por el mantenimiento de los pozos de agua de donde se abastece.

“Según un memorando enviado a los distribuidores, los problemas en los pozos han ralentizado la producción en los últimos meses y la compañía ha identificado riesgos de calidad adicionales, algunos de los cuales son de origen geológico, y ha suspendido temporalmente los pedidos” , publicó Trademagazin.

Aunque el sitio Swamp enumera otros factores, como los desafíos de la cadena de suministro y la creciente demanda, estos limitan la disponibilidad del agua mineral en EE.UU. UU.

En 2017, The Coca-Cola Company adquirió a Arca Continental los derechos de Topo Chico por 220 millones de dólares; en ese momento, las ventas estimadas eran de aproximadamente 83 millones.

Desde entonces, Topo Chico (considerada como una marca de culto y que antes estaba solo en nichos de mercado) comenzó a expandir su popularidad con crecimientos de doble dígito, a menudo superiores al 20% y hasta el 30% anual, impulsados por la red de distribución de The Coca-Cola Company.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum platicó con Trump sobre operativo donde cayó 'El Mencho'... 'Va muy bien la coordinación'

De acuerdo con proyecciones, en 2025 habría superado los 500 millones de dólares en ventas en EE.UU. UU. Analistas de Wall Street y firmas como Glacier Fresh se sitúan a Topo Chico por encima de competidores como Perrier en ciertas métricas de crecimiento, ubicándola en el rango de marcas de medio billón de dólares.

En su último informe financiero, The Coca-Cola Company ubica a Topo Chico como una de sus 15 marcas con ventas globales de más de mil millones de dólares.