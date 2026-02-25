Sheinbaum platicó con Trump sobre operativo donde cayó ‘El Mencho’... ‘Va muy bien la coordinación’

De acuerdo con la mandataria, el intercambio fue breve y tuvo como objetivo conocer la situación en México tras el despliegue operativo. “Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas”, explicó durante su conferencia matutina, donde compartió detalles de la conversación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , después del operativo de seguridad en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . La llamada ocurrió el lunes, un día después de los hechos, y tuvo una duración aproximada de ocho minutos.

Sheinbaum señaló que aprovechó el diálogo para describir la forma en que se ejecutó el operativo y subrayó que existió apoyo de inteligencia por parte del gobierno estadounidense. El contacto directo entre ambos mandatarios ocurre en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Sheinbaum señaló que no tiene prevista una próxima reunión en persona con su homólogo estadounidense.

COORDINACIÓN BINACIONAL EN SEGURIDAD

La presidenta aseguró que durante la conversación transmitió a su homólogo que la coordinación entre ambos países “va muy bien”, una afirmación que Trump habría recibido de manera positiva. Según relató, el mandatario estadounidense respondió: “Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien”.

El señalamiento de cooperación en inteligencia refleja un patrón histórico de colaboración entre México y Estados Unidos en operativos contra organizaciones criminales. En los últimos años, la seguridad fronteriza, el tráfico de fentanilo y la desarticulación de cárteles han sido temas prioritarios en la agenda bilateral.

Analistas consideran que la comunicación directa entre jefes de Estado tras un operativo de alto impacto es una práctica habitual cuando existen intereses compartidos en materia de seguridad regional. En este caso, la muerte de uno de los líderes criminales más buscados generó atención internacional inmediata.

IMPACTO POLÍTICO Y CONTEXTO REGIONAL

El abatimiento de “El Mencho” representa uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en la última década, debido al peso del CJNG en el tráfico de drogas y su expansión territorial. La noticia provocó reacciones tanto en México como en Estados Unidos, donde las autoridades han señalado a este grupo como una amenaza prioritaria.

La llamada también ocurre en un momento de tensiones políticas y debates sobre el papel de la cooperación internacional en operaciones de seguridad. La participación de inteligencia extranjera suele generar discusiones sobre soberanía, aunque gobiernos de ambos países han defendido estos mecanismos como herramientas necesarias frente a redes criminales transnacionales.

Sheinbaum evitó profundizar en detalles tácticos del operativo, pero reiteró que la coordinación bilateral seguirá siendo clave para enfrentar amenazas compartidas. El diálogo de ocho minutos, aunque breve, confirma el nivel de comunicación política tras eventos de alto impacto en la región.

Este martes, Donald Trump se adjudicó el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); “Hemos capturado a uno de los jefes de cártel más siniestros de todos”, dijo en su discurso del Estado de la Unión, sin embargo, Sheinbaum remarcó que EU colaboró con inteligencia pero no directamente en el operativo a cargo de la Sedena ‘Ya saben como es el presidente’.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA COOPERACIÓN MÉXICO–EU

· La cooperación en inteligencia entre ambos países existe desde hace décadas mediante acuerdos de seguridad bilateral

· El CJNG es considerado uno de los cárteles con mayor expansión internacional en años recientes

· Estados Unidos mantiene recompensas millonarias por información sobre líderes del narcotráfico

· Las llamadas entre presidentes tras operativos relevantes suelen realizarse en las primeras 24 a 48 horas

El intercambio entre ambos mandatarios muestra cómo los eventos de seguridad en México tienen repercusiones inmediatas en la política regional y en la relación estratégica con Estados Unidos.