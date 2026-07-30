$!Destinan mexicanos 14% de sus ingresos a deudas y ahorros

El análisis elaborado por la firma Research Land, señala que el gasto inelástico se distribuye en 44% para alimentación, 22% para vivienda y 20% para servicios como luz, agua y gas, lo que reduce el margen de maniobra del presupuesto familiar.

Las familias mexicanas destinan 86% de su ingreso mensual a gastos indispensables como alimentación, vivienda y servicios del hogar, por lo que sólo disponen de 14% para el pago de deudas, colegiaturas y ahorro, de acuerdo con el estudio “El Ecosistema de Supervivencia Financiera del Consumidor Mexicano”.

La presión es mayor entre las personas de 36 a 45 años, quienes destinan 55% de sus ingresos únicamente a la canasta básica. En los hogares de nivel socioeconómico C y C+, la manutención representa 52% del gasto mensual.

“Los resultados muestran que el presupuesto familiar perdió flexibilidad. Hoy, la mayor parte del ingreso ya está comprometida antes de que las familias puedan decidir en qué ahorrar, invertir o consumir. Cuando el gasto indispensable absorbe prácticamente todo el presupuesto, cualquier aumento de precios tiene un impacto inmediato sobre la calidad de vida de los hogares”, dijo el director general de Research Land, Pablo Levy.

El estudio indica que 79% de los mexicanos incrementó la proporción de sus ingresos destinada al pago de servicios y deudas respecto al año anterior, mientras que 72% reportó aumentos en el costo de su renta o hipoteca.

Research Land señaló que el incremento de estos gastos redujo el ingreso disponible de los hogares para ahorro o consumo discrecional.

“No observamos consumidores gastando más; observamos hogares destinando una proporción creciente de su ingreso a cubrir los mismos compromisos financieros. Vivienda, servicios y deuda redujeron el espacio que antes existía para generar ahorro o construir patrimonio”, afirmó Levy.

La encuesta también muestra cambios en los hábitos de consumo. El 81% de los entrevistados percibió incrementos de doble dígito en el costo de la despensa, por encima de la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Como consecuencia, 74% sustituyó marcas líderes por opciones más económicas. Esta práctica alcanzó a 91% de los hogares de nivel socioeconómico D+, mientras que 86% reportó aumentos en productos como huevo, carne y pollo frente al mismo periodo de 2025.

AHORRAR, UNA PRIORIDAD DIFÍCIL DE LOGRAR

En materia de ahorro, 81% de los mexicanos consideró que ahorrar es una prioridad; sin embargo, sólo 42% logró hacerlo de forma constante, 39% lo hizo de manera intermitente y 8% reportó que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Además, 40% buscó fuentes adicionales de ingresos para solventar sus gastos fijos, proporción que ascendió a 45% entre las mujeres y fue de 35% entre los hombres. Asimismo, uno de cada cuatro encuestados recurrió a sus ahorros para mantener su nivel de consumo.

De cara al cierre de 2026, 58% de los mexicanos afirmó enfrentar el resto del año con incertidumbre o resignación, mientras que 77% aseguró haber registrado una pérdida en su calidad de vida durante los últimos 12 meses.

Además, 85% anticipó que los precios continuarán aumentando, aunque la mitad consideró que el ritmo de crecimiento será menor al observado durante este año.