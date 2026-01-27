$!Detención de Benoni “N” reaviva señalamientos sobre vínculos de Sandra Cuevas y el crimen organizado

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, vuelve a estar bajo el escrutinio público tras la detención de Benoni “N”. El arresto de este individuo, señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como generador de violencia en el norte de la CDMX, ha reactivado los cuestionamientos sobre los presuntos vínculos de Cuevas con personas investigadas por delitos de alto impacto. El sujeto fue detenido la noche del viernes durante un operativo realizado por agentes de la SSC en la alcaldía Gustavo A. Madero, específicamente en el cruce de Eje 4 Norte y avenida Gran Canal, en la colonia San Pedro El Chico. TE PUEDE INTERESAR: Capturan con cocaína, mariguana y pistola a hombre ligado a Sandra Cuevas

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE BENONI EN LA CDMX De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia, los policías observaron a dos hombres y una mujer manipular bolsitas de plástico similares a las utilizadas para la venta de droga, motivo por el cual procedieron a efectuar una revisión preventiva. Durante la intervención, los uniformados aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, siete cartuchos útiles, 91 dosis de cocaína, 10 bolsitas con marihuana y una bolsa con aproximadamente tres kilogramos del mismo vegetal. También se decomisó dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, mochilas tipo cangurera y una camioneta color vino. La SSC informó que, tras realizar un cruce de información, se identificó que Benoni “N” cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado. Asimismo, las indagatorias policiales señalan que los detenidos “al parecer, forman parte de una célula delictiva, generadora de violencia, dedicada a la extorsión y la venta de droga”.

DETENCIÓN DE BENONI REAVIVA SEÑALAMIENTOS SOBRE VÍNCULOS ENTRE SANDRA CUEVAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO Tras darse a conocer la detención, comenzaron a circular en redes sociales diversas fotografías en las que aparece la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, junto a Benoni “N”. De acuerdo con reportes periodísticos, la relación pública entre ambos se remonta al 31 de agosto de 2025, durante una rodada de motociclistas realizada en el centro de la capital. En ese evento, el ahora detenido apareció junto a Cuevas y, durante la actividad, una persona murió tras ser arrollada por un motociclista. Hasta el cierre de esta publicación, la exfuncionaria no ha emitido un pronunciamiento formal sobre su relación con el presunto generador de violencia. No obstante, sí respondió en la red social X a una publicación del diario El Financiero, en la que el medio retomó las imágenes en las que ambos aparecen juntos, acompañadas de información sobre la detención. La respuesta de Cuevas se limitó a la frase: “Amé mis axilas”. SANDRA CUEVAS Y SU VINCULACIÓN CON EL LÍDER DE ‘LA CHOKIZA’ El caso de Benoni “N” se suma a otros episodios que han colocado a Sandra Cuevas en el centro de señalamientos públicos por su cercanía con personas identificadas por autoridades como integrantes de grupos delictivos. En septiembre de 2025, Alejandro “N”, alias “El Choko”, presunto líder de la organización conocida como “La Chokiza”, fue detenido en Ecatepec, Estado de México, por delitos que incluyen delincuencia organizada, extorsión, portación de armas, homicidio y despojo. Días antes de su detención, el Choko participó de manera visible en la presentación de la organización política “México Nuevo, Paz y Futuro”, encabezada por Cuevas. Durante ese acto público, la entonces alcaldesa reconoció su presencia y, al ser cuestionada sobre su relación con él, declaró: “Son personas que están trabajando, que son liderazgos, que si tienen algún tema, que la autoridad lo resuelva, no yo”.

Posteriormente, tras la detención del hombre, Cuevas realizó transmisiones en redes sociales en las que reconoció haber tenido una relación con él y sostuvo: “Nunca voy a negar que tuve una relación que haya tenido, de cualquier tipo... yo no les pregunto sus antecedentes penales”. En esas mismas declaraciones, la exfuncionaria afirmó que su vínculo fue “efímero” y que no tenía conocimiento de los presuntos delitos atribuidos a Alejandro “N” al momento de su acercamiento. SANDRA CUEVAS TAMBIÉN ES CUESTIONADA POR SU CONEXIÓN CON ‘EL TOPO’ Otro antecedente relevante ocurrió en octubre de 2025, cuando fue detenido Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo”, exservidor público de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas. De acuerdo con información oficial, Mata fue señalado por autoridades como integrante del grupo criminal La Unión Tepito y detenido por posesión de narcóticos con fines de distribución. Durante la gestión de Cuevas al frente de la alcaldía, Óscar Giovanni Mata desempeñó funciones de coordinación territorial en diversas colonias de la demarcación, lo que generó nuevos cuestionamientos públicos tras su captura.

TE PUEDE INTERESAR: Sandra Cuevas aparece en ‘Narcopolíticos’: presuntos nexos con La Unión Tepito según documentos de Sedena PERIODISTAS SEÑALAN PROFUNDOS VÍNCULOS ENTRE SANDRA CUEVAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO En 2025, el medio Narcopolíticos incluyó a Sandra Cuevas en una lista de políticos que, según esa plataforma, mantenían conexiones con el crimen organizado. En dicha publicación se afirmó que la exalcaldesa “suele hacer apariciones públicas con hombres y mujeres ligados al crimen organizado en Ciudad de México y Estado de México”, y se mencionaron diversos nombres y episodios, así como presuntas investigaciones por parte de autoridades federales. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado de manera oficial la existencia de investigaciones en curso contra la exalcaldesa relacionadas con los hechos descritos, mientras continúan las indagatorias en torno a Benoni “N” y las personas detenidas junto con él.