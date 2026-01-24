Capturan con cocaína, mariguana y pistola a hombre ligado a Sandra Cuevas

CDMX.- Agentes de inteligencia de la policía capitalina detuvieron a Benoni F.R., a quien se vincula con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y a quien se relaciona con una rodada del año pasado en la que murió una persona joven, informó La Jornada.

El aseguramiento ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde Benoni F.R. se encontraba con otras dos personas que, de acuerdo con el reporte, son señaladas como generadores de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

Según la información disponible, los agentes ubicaron a dos hombres y una mujer sobre Eje 4 Norte y avenida Gran Canal, en la colonia San Pedro El Chico, luego de observarlos manipular bolsitas de plástico, por lo que se realizó una revisión preventiva.

En esa inspección se aseguró un arma de fuego corta, un cargador, siete cartuchos útiles y 91 dosis de cocaína; además, se reportaron 10 bolsitas con mariguana y una bolsa con aproximadamente tres kilogramos de la misma droga.

TE PUEDE INTERESAR: Corte gastó 1.25 mdp en ritual previo a protesta; sin registro de pagos a participantes indígenas

El reporte agregó que también fueron asegurados dos teléfonos celulares, dos mochilas tipo cangurera, dinero en efectivo y una camioneta color vino.

Como antecedente, la referencia a la rodada se mantiene en el foco público desde 2025, cuando se documentó la muerte de un joven identificado como Emmanuel, de 21 años, tras ser atropellado por un motociclista durante una convocatoria atribuida a Sandra Cuevas; en ese contexto, distintas publicaciones han señalado la presencia de personas cercanas a la exalcaldesa en ese evento.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Michoacán a Alfredo ‘M’, presunto responsable del asesinato de familia de intérpretes

En cuanto a reacciones, hasta el momento no se reporta un posicionamiento público de Sandra Cuevas sobre la detención; la información difundida se centra en el aseguramiento y en los indicios hallados.

Los tres detenidos también están involucrados en el homicidio de un hombre en la misma demarcación, por lo que las autoridades deberán definir su situación jurídica conforme avancen las indagatorias. Con información de La Jornada