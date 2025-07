Determinará la FGR si hay relación entre Adán Augusto con exfuncionario: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo añadió que no instruye al también exsecretario de Gobernación y puntualizó que tiene su propia estrategia de comunicación.

“Yo no lo instruyo. Nosotros somos compañeros del movimiento desde hace mucho tiempo. Hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces, yo no les doy instrucciones para salir a declarar; él tiene su propia estrategia, de sí se comunica o no se comunica”, declaró la mandataria.

Estas declaraciones ocurren luego de que la oposición acusara al exgobernador de haber respaldado a Hernán Bermúdez pese a sus supuestos vínculos con organizaciones criminales.

“Nosotros no encubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona. Es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona porque no tenía investigaciones previas”, puntualizó la presidenta.