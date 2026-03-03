Nuevo León: en cateo a 10 viviendas de Monterrey y García, detienen a seis; aseguran armas y drogas

México
/ 3 marzo 2026
    Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León catearon 10 “narcoviviendas” en los ayuntamientos de Monterrey y García, en donde decomisaron armas, drogas y detuvieron a 6 personas. CORTESÍA
Se detuvo a 4 hombres y 2 mujeres y como indicios se aseguraron dos armas de fuego, una larga y una corta

MONTERREY, NL.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León catearon 10 “narcoviviendas” en los ayuntamientos de Monterrey y García, en donde decomisaron armas, drogas y detuvieron a 6 personas.

Las diligencia se ejecutaron para consituir evidencia en carpetas de investigación integradas por delitos contra la salud.

Uno de los inmueble se ubica en la colonia San Jerónimo, en un edificio de departamentos, en Monterrey.

Las otras viviendas cateadas se ubican en la colonia Ampliación Los Nogales; Valle de las Grutas, Valle de Lincoln, Colonia Hacienda del Renacimiento, Colonia Aura Residencial, Colonia Real de Lincoln, Colonia Portal de Lincoln y Colonia Héroes de Capellanía, en el municipio de García.

Se detuvo a 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres y como indicios se aseguraron dos armas de fuego, una larga y una corta; cargadores para arma de fuego y cartuchos hábiles de diverso calibre.

Se aseguró dosis de vegetal verde y seco, dosis de sustancia en polvo y sólida con las caracerísticas de la marihuana, cocaína y cristal en piedra.

También se decomisaron básculas, licuadoras, bolsas plásticas y plástico de emplaye. Durante las acciones también se aseguró un vehículo.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en narcomenudeo para resolver su situación jurídica y los inmuebles fueron asegurados y quedaron a cargo de la autoridad correspondiente.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

