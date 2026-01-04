Detienen a 157 policías municipales en Chiapas por vinculación al crimen organizado

Un total de 157 elementos de la Policía Municipal y Vialidad, entre ellos, algunos comandantes, de las corporaciones de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, ayuntamientos en poder de Morena y PVEM, fueron detenidos durante un operativo que llevaron a cabo la Fuerza Reacción Inmediata Pakal, el Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y Guardia Estatal, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Fuentes oficiales informaron que en el municipio de Jiquipilas fueron detenidos 31 agentes de la Policía, el director de la corporación, Carlos Alberto “N” y un oficial de Vialidad. También fueron asegurados teléfonos celulares y 16 bolsas con marihuana.

En Ocozocoautla fueron arrestados 68 agentes de la Policía Municipal, entre ellos el comandante Javier “N”. Ahí, el Ministerio Público aseguró 75 teléfonos celulares, 11 radios de comunicación, 17 bolsas con marihuana, cuatro cartuchos del calibre 22, ponchallantas y un arma hechiza.

En Cintalapa, son 58 los agentes de la Policía Municipal, entre rasos, primero y segundo, a los que se les incautó 75 teléfonos celulares y 23 bolsas con mariguana, explicaron.

Los agentes detenidos fueron trasladados en un fuerte operativo hacia Tuxtla, para quedar a disposición de un juez, mientras que las instalaciones de la corporación quedaron aseguradas.

En tanto, el 16 diciembre de 2024, fueron detenidos 92 agentes de la Policía Municipal de Comitán, así como integrantes de un grupo paramilitar conocido como Los Zorros y el director de la corporación, José Santiago Alfaro Villegas.

El 12 de agosto de 2024, los soldados y Policías detuvieron a 59 elementos de los Policías Municipales de Cintalapa y al director de la corporación, Ulber Martínez Flores, considerado mano derecha del alcalde del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto Cruz Díaz.

También fueron detenidos 65 elementos de la Policía Municipal de Villaflores, Villa Corzo, el 25 de enero de 2025.

Desde el pasado domingo, más de 500 soldados y policías mantienen un operativo en los municipios de Villaflores, Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, después de la quema de dos bares.

