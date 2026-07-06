Detienen a 3 miembros de Los Chapitos tras abatimiento de 10 personas armadas en Sinaloa

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    Detienen a 3 miembros de Los Chapitos tras abatimiento de 10 personas armadas en Sinaloa
    Gabinete de Seguridad comparte seguimiento del caso en Sinaloa Vanguardia

Durante el monitoreo de ríos y presas, con el fin de identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua, elementos de la Marina fueron atacados con dispositivos explosivos

El 6 de julio, en un seguimiento por el caso de abatimiento de 10 personas armadas y tres detenidos en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad dio un comunicado con nueva información.

Previamente, no se había esclarecido si los agresores al operativo de la Secretaría de Marina pertenecían a una agrupación delictiva en particular o si eran miembros de un cártel. Se detalló que los tres detenidos forman parte de la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa.

El incidente que ocurrió en Rosario, Sinaloa, derivado de un enfrentamiento previo con el uso de explosivos, concluyó con el arresto de tres personas, al igual que el incautamiento de armas de fuego y municiones.

Se informó que los detenidos son: José Luis ‘N’, de 29 años; Yhair ‘N’, de 26 años; y Stiven Alberto ‘N’, de 25 años de edad. Los primeros dos son originarios del Estado de México, mientras que el último enlistado es originario de Colombia. Tras su arresto, medios han interrogado si los detenidos estarán en listas de búsqueda de los Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-enfrentamiento-elementos-de-seguridad-detienen-a-3-y-abaten-a-10-personas-armadas-DO21946621

Su arresto se derivó después de que elementos de seguridad socorrieran a unidades de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que recibieron un ataque con dispositivos explosivos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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