Detienen a cabecilla de célula criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima

El 7 de marzo se reportó que en Guanajuato, un operativo de seguridad arrestó a María Guadalupe ‘N’, también conocida como ‘La Señora’, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según las autoridades federales y estatales, la detenida lideraba operaciones delictivas en distintos municipios de Guanajuato. Su arresto ocurrió en Santa Rosa de Lima.

‘Tuvimos una detención muy relevante en coordinación con la Secretaria de Seguridad Federal de una mujer que estaba encabezado a un célula delictiva’ informó la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Según los informes de investigación, María Guadalupe ‘N’ lideraba una célula criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, la cual afectaba a los municipios de Celaya, Salamanca, Villagrán e Irapuato. De acuerdo al reporte preliminar, los operativos catearon varios inmuebles a lo largo de la calle Los Pinos, hasta interceptar a la detenida.

Se le imputan los delitos de delitos contra la salud, extorsión, homicidio y delincuencia organizada.

Las autoridades del estado informaron que la detención de María Guadalupe ‘N’ fue un acto derivado del arresto de Moisés Soto, quien ha sido señalado como líder del grupo armado ‘Los Marros’, y ha sido denunciado como autor material de la Masacre de Salamanca, donde 11 personas fallecieron en un campo de futbol.