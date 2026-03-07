Detienen a cabecilla de célula criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima

México
/ 7 marzo 2026
    Detienen a cabecilla de célula criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima
    María Guadalupe ‘N’ fue detenida tras vincularla a una célula criminal que residía en los municipios de Celaya, Salamanca, Villagrán e Irapuato Cuarto oscuro | Margarito Pérez Retana

La captura de María Guadalupe ‘N’, alias ‘La Señora’, fue derivada de la investigación del caso de Salamanca

El 7 de marzo se reportó que en Guanajuato, un operativo de seguridad arrestó a María Guadalupe ‘N’, también conocida como ‘La Señora’, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según las autoridades federales y estatales, la detenida lideraba operaciones delictivas en distintos municipios de Guanajuato. Su arresto ocurrió en Santa Rosa de Lima.

Tuvimos una detención muy relevante en coordinación con la Secretaria de Seguridad Federal de una mujer que estaba encabezado a un célula delictiva’ informó la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Según los informes de investigación, María Guadalupe ‘N’ lideraba una célula criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, la cual afectaba a los municipios de Celaya, Salamanca, Villagrán e Irapuato. De acuerdo al reporte preliminar, los operativos catearon varios inmuebles a lo largo de la calle Los Pinos, hasta interceptar a la detenida.

Se le imputan los delitos de delitos contra la salud, extorsión, homicidio y delincuencia organizada.

TE PUEDE INTERESAR: CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima estarían detrás del ataque armado en Salamanca

Las autoridades del estado informaron que la detención de María Guadalupe ‘N’ fue un acto derivado del arresto de Moisés Soto, quien ha sido señalado como líder del grupo armado ‘Los Marros’, y ha sido denunciado como autor material de la Masacre de Salamanca, donde 11 personas fallecieron en un campo de futbol.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

