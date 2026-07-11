$!Detienen a dos hombres por presunto feminicidio de una mujer en Tehuantepec, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la ejecución de una orden de aprehensión en contra de dos hombres identificados con las iniciales A.G.R. y A.G.O., quienes son investigados por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con la institución, las detenciones fueron resultado de las investigaciones ministeriales realizadas bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, luego del hallazgo sin vida de una mujer ocurrido durante el mes de junio.

LA VÍCTIMA FUE LOCALIZADA SIN VIDA EL 10 DE JUNIO Según las investigaciones de la Fiscalía estatal, la víctima salió de su domicilio la noche del 9 de junio de 2026 en Santo Domingo Tehuantepec. Horas después, durante la madrugada del 10 de junio, fue localizada sin vida sobre la avenida Héroes de Nacozari, a la altura de una barda ubicada en el Barrio Vixhana. Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones producidas por un objeto punzocortante en distintas partes del cuerpo, heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar. Tras el hallazgo, la Vicefiscalía Regional del Istmo inició de manera inmediata las investigaciones correspondientes conforme al protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.

INVESTIGACIÓN PERMITIÓ IDENTIFICAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES La FGEO señaló que, como parte de las diligencias ministeriales, personal especializado llevó a cabo diversos actos de investigación, entre ellos entrevistas, análisis periciales y la recopilación de distintos datos de prueba. Como resultado de estas acciones, se establecieron líneas de investigación que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión contra los dos imputados. La Fiscalía precisó que uno de los detenidos, identificado con las iniciales A.G.O., era, de acuerdo con las investigaciones, pareja de la víctima. LOS DETENIDOS FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE UN JUEZ La orden de aprehensión fue ejecutada mediante un operativo de búsqueda y localización realizado por elementos de la Fiscalía de Oaxaca. Tras su captura, A.G.R. y A.G.O. fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal.

FISCALÍA REITERA COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que continuará las investigaciones conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de delitos. Asimismo, reiteró su compromiso de investigar los casos de violencia feminicida con perspectiva de género y de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas en la entidad.

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