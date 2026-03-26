Detienen a dos personas por caso ‘Tía Paty’ en Nuevo León; investigan extorsión, suplantación y reclutamiento

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México
/ 26 marzo 2026
    Detienen a dos personas por caso ‘Tía Paty’ en Nuevo León; investigan extorsión, suplantación y reclutamiento
    La FGJNL mantiene abiertas las indagatorias por suplantación y difusión de información privada a través de redes sociales Fiscalía de Nuevo León

La FGJNL mantiene abiertas las indagatorias por suplantación y difusión de información privada, ligadas a una cuenta en redes sociales llamada ‘Tía Paty’

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) informó la ejecución de órdenes de aprehensión contra Astrid “N” y César “N”, quienes son investigados por su presunta participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”. De acuerdo con la autoridad, dichas cuentas habrían sido utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos económicos a cambio de retirar publicaciones.

La institución señaló que ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación continúa en curso para determinar el alcance de las conductas señaladas y la posible participación de otras personas.

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INVESTIGAN EXTORSIÓN, SUPLANTACIÓN Y RECLUTAMIENTO

Según la Fiscalía, entre las líneas de investigación se encuentran la posible participación en esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como el presunto uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad. También se indaga la operación de múltiples cuentas digitales que habrían servido para difundir información privada y presuntamente exigir pagos para eliminarla.

Las autoridades no han detallado aún el número de denuncias acumuladas, pero confirmaron que las detenciones derivan de reportes presentados por ciudadanos y de actos de investigación realizados durante varios meses.

‘TÍA PATY’: DE PÁGINA VIRAL A RED DE TRATA DIGITAL

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Tras meses de controversia y señalamientos por vulnerar la integridad de ciudadanos, la red conocida como “Tía Paty” fue desarticulada de sus plataformas principales. Este ecosistema digital llegó a concentrar más de 70 mil miembros y operaba bajo un esquema de monetización basado en la difusión de contenido sobre particulares y negocios.

Lo que inició como una página de contenido viral evolucionó hacia una red de canales en la aplicación de mensajería Telegram con distintos propósitos, entre ellos ventas, difusión de publicaciones y un canal exclusivo de “chismes”. Para acceder a este último, se solicitaba un pago de 300 pesos, con lo que los usuarios obtenían acceso a contenido no verificado y publicaciones dirigidas a personas específicas.

ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA ‘TÍA PATY’

Una influencer citada por la página Revista Regia explicó que la cuenta originalmente funcionaba en la red social Instagram, donde se publicaban denuncias sobre servicios o comportamientos de personas. Con el tiempo, el contenido se amplió y comenzó a incluir a particulares y empresarios.

De acuerdo con esas versiones, el proyecto digital habría operado principalmente en el municipio de San Pedro, en el área metropolitana de Monterrey, donde presuntamente se generó el catálogo de mujeres y el contacto con usuarios identificados como “sobrinos”.

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DENUNCIAS POR DIFAMACIÓN Y AFECTACIONES

De acuerdo con testimonios de usuarios afectados, la plataforma habría permitido la difusión de información que impactó la reputación de particulares y negocios locales. Colectivos y especialistas en redes sociales señalaron que el contenido dejó de enfocarse en figuras públicas para incluir a ciudadanos sin proyección mediática.

Conforme aumentaron los señalamientos, los administradores migraron su operación hacia Telegram, donde el anonimato facilitó la continuidad de las publicaciones. En ese entorno, las denuncias indicaron que el contenido incrementó su tono y frecuencia, generando reportes de presunto acoso cibernético.

PRESUNTO ESQUEMA DE RECLUTAMIENTO Y EXTORSIÓN

Las investigaciones también contemplan un posible esquema de captación de mujeres mediante un catálogo digital. Según denuncias, el modelo consistía en invitar a mujeres bajo promesas de encuentros con personas de alto nivel socioeconómico. Posteriormente, se habrían presentado casos de presunta extorsión mediante la amenaza de difundir información o contenido relacionado con dichos encuentros.

De igual forma, se mencionó la existencia de un grupo identificado como “sobrinos”, a quienes presuntamente se les solicitaban pagos económicos para evitar la publicación de material que pudiera afectar su reputación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-golpea-a-su-mujer-porque-iba-a-la-tienda-en-short-CJ19679975

FISCALÍA CONTINÚA CON LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía reiteró que la investigación permanece abierta y que se analizan posibles vínculos adicionales, así como la utilización de documentos oficiales para la suplantación de identidad. Las autoridades señalaron que será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de las personas detenidas conforme avance el proceso.

Mientras tanto, las plataformas vinculadas a la red “Tía Paty” han dejado de operar en sus canales principales, en tanto continúan las diligencias relacionadas con los hechos denunciados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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