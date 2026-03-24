Reportan listo operativo de seguridad para partidos de repechaje del Mundial 2026 en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- De cara a los juegos del repechaje del Mundial FIFA 2026, el municipio de Guadalupe reportó que ya tiene listo los operativos de seguridad y tránsito en los que participan más de 500 elementos. El ayuntamiento guadalupense trabajará en coordinación con autoridades federales para vigilar las inmediaciones del estadio BBVA en donde se disputarán los partidos, a partir de este jueves.

Los países que se enfrentarán son Bolivia y Surinam por lo que se estará reforzando la seguridad perimetral del recinto deportivo. Los 500 elementos que participan en el despliegue pertenecen a la Dirección de Tránsito y las 13 divisiones especializadas de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe. Los operativos comenzarán el jueves a partir de las 14:00 horas y por parte de la Dirección de Tránsito se aplicarán cierres parciales y de control en avenidas como Benito Juárez, Pablo Livas, Eloy Cavazos, Lázaro Cárdenas, Las Torres y Las Américas.

Además, se anunció que se mantendrá presencia estratégica en los cruceros de mayor flujo y una supervisión permanente para evitar los estacionamientos en zonas prohibidas. “Ambas coordinaciones mantendrán activos los esquemas ordinarios de seguridad en colonias y sectores de Guadalupe, garantizando la continuidad en las labores de prevención y vigilancia para la población”, informó el ayuntamiento en un comunicado.

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