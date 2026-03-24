$!NL: Golpea a su mujer porque iba a la tienda en short

Monterrey, Nuevo León.- Molesto porque su esposa decidió salir a la calle en pantalón corto un hombre la golpeó por lo que fue detenido por policías de Monterrey.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche de ayer lunes en el cruce de Julián Villarreal y Matamoros, en el centro de la ciudad.

El presunto fue identificado como Samuel F, de 42 años, quien fue denunciado por su pareja.