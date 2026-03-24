NL: Golpea a su mujer porque iba a la tienda en short

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México
/ 24 marzo 2026
    NL: Golpea a su mujer porque iba a la tienda en short
    Una mujer denunció a su pareja tras ser golpeada presuntamente porque iba a salir a la calle en short; el hombre fue detenido por la policía de Monterrey Fotos: cortesía

Los hecbos se registraron en el primer cuadro de la ciudad en el cruce de Julián Villarreal y Matamoros, la noche del lunes

Monterrey, Nuevo León.- Molesto porque su esposa decidió salir a la calle en pantalón corto un hombre la golpeó por lo que fue detenido por policías de Monterrey.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche de ayer lunes en el cruce de Julián Villarreal y Matamoros, en el centro de la ciudad.

El presunto fue identificado como Samuel F, de 42 años, quien fue denunciado por su pareja.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/van-ahora-contra-jueza-por-fraude-inmobiliario-de-empresario-de-nl-FJ19678629
$!NL: Golpea a su mujer porque iba a la tienda en short

MUJER SOLICITÓ AYUDA A POLICÍAS QUE SE ENCONTRABAN REALIZANDO LABORES DE PREVENCIÓN

Elementos de la policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia en el sector cuando una mujer solicitó su ayuda.

La víctima solicitó que detuvieran al hombre ya que la acababa de golpear en el rostro y el cuerpo.

La mujer les explicó que su concubino llegó ebrio y ella tenía que salir a la tienda por lo que al verla en short comenzó a golpearla porque iba a salir a la calle vestida así.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cain-y-abel-prende-fuego-a-su-hermano-en-nuevo-leon-GJ19671227

El sujeto la golpeó en la cara, luego la aventó contra la cama e intentó sujetarla del cuello, pero ella logró zafarse y solicitar ayuda.

El hombre fue detenido y trasladado a las instalciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Minsterio Público.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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