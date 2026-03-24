NL: Golpea a su mujer porque iba a la tienda en short
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Los hecbos se registraron en el primer cuadro de la ciudad en el cruce de Julián Villarreal y Matamoros, la noche del lunes
Monterrey, Nuevo León.- Molesto porque su esposa decidió salir a la calle en pantalón corto un hombre la golpeó por lo que fue detenido por policías de Monterrey.
Los hechos se registraron cerca de la medianoche de ayer lunes en el cruce de Julián Villarreal y Matamoros, en el centro de la ciudad.
El presunto fue identificado como Samuel F, de 42 años, quien fue denunciado por su pareja.
MUJER SOLICITÓ AYUDA A POLICÍAS QUE SE ENCONTRABAN REALIZANDO LABORES DE PREVENCIÓN
Elementos de la policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia en el sector cuando una mujer solicitó su ayuda.
La víctima solicitó que detuvieran al hombre ya que la acababa de golpear en el rostro y el cuerpo.
La mujer les explicó que su concubino llegó ebrio y ella tenía que salir a la tienda por lo que al verla en short comenzó a golpearla porque iba a salir a la calle vestida así.
El sujeto la golpeó en la cara, luego la aventó contra la cama e intentó sujetarla del cuello, pero ella logró zafarse y solicitar ayuda.
El hombre fue detenido y trasladado a las instalciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Minsterio Público.