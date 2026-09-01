Detienen a dos presuntos implicados en el homicidio de Alexis Aldair en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Dos hombres de 19 y 24 años quedaron detenidos para ser investigados por el homicidio calificado de un joven cuyo cuerpo fue encontrado al interior de tambo, en Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del estado informó que ejerció una orden de aprehensión girada en contra de Rodrigo ‘N’, de 19 años y Jorge ‘N’ por su presunta responsabilidad en la muerte de Alexis Aldair, de 18 años, quien contaba con reporte de desaparición, pero cuyo cuerpo fue encontrado en un tambo tras un cateo a una vivienda.

Se estableció que la Fiscalía Especializada en Homicidios con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) documentaron la presunta participación de ambos en la agresión que tuvo como consecuencia la muerte violenta de Alexis Aldair. DESAPARICIÓN DE ALEXIS ALDAIR El joven estaba reportado como desaparecido; sin embargo, tras un cateo ejecutado el 21 de agosto a una vivienda de la colonia Valle de San Blas en García fue localizado su cadáver al interior de un tambo en donde presuntamente lo habrían colocado sus señalados luego de darle muerte.

La indagatoria desplegada acreditó que el 26 de julio de 2026, la víctima acudió al domicilio donde contacto a los ahora detenidos y comenzaron a discutir. Los hombres lo habrían golpeado con un objeto contundente y posteriormente lo introdujeron al inmueble donde lo habrían estrangulado.

Luego colocarían su cuerpo en el interior del tambo donde fue encontrado. Los jóvenes quedaron internados en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León.