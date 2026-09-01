Vinculan a tres por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo, en Nuevo León

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    Vinculan a tres por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo, en Nuevo León
    Por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron vinculadas a proceso en Nuevo León. FGR
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    Por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron vinculadas a proceso en Nuevo León. FGR
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    Por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron vinculadas a proceso en Nuevo León. FGR
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    Por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron vinculadas a proceso en Nuevo León. FGR

FGR obtuvo la vinculación a proceso contra los presuntos que fueron detenidos en Sabinas HIdalgo, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron vinculadas a proceso en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Rosa ‘N’, Juan ‘N’ y José ‘N’ quienes fueron detenidos en el ayuntamiento de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con siete cargadores y 63 cartuchos hábiles para armas de fuego.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/choque-entre-auto-particular-y-transporte-de-personal-deja-tres-fallecidos-y-tres-heridos-en-nl-MG23169162

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó los datos de prueba que permitieron al juez de control dictar la vinculación a proceso e imponer como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa a los tres presuntos.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a los dos hombres y la mujer en posesión de los cartuchos y cargadores, así como dos teléfonos celulares sobre la carretera Sabinas-Parás a la altura del kilómetro 15, en Nuevo León.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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