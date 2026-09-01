Vinculan a tres por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo, en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
FGR obtuvo la vinculación a proceso contra los presuntos que fueron detenidos en Sabinas HIdalgo, Nuevo León
MONTERREY, NL.- Por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron vinculadas a proceso en Nuevo León.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Rosa ‘N’, Juan ‘N’ y José ‘N’ quienes fueron detenidos en el ayuntamiento de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con siete cargadores y 63 cartuchos hábiles para armas de fuego.
El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó los datos de prueba que permitieron al juez de control dictar la vinculación a proceso e imponer como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa a los tres presuntos.
Elementos de Fuerza Civil detuvieron a los dos hombres y la mujer en posesión de los cartuchos y cargadores, así como dos teléfonos celulares sobre la carretera Sabinas-Parás a la altura del kilómetro 15, en Nuevo León.