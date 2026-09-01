Vinculan a tres por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Por el delito de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres personas fueron vinculadas a proceso en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Rosa ‘N’, Juan ‘N’ y José ‘N’ quienes fueron detenidos en el ayuntamiento de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con siete cargadores y 63 cartuchos hábiles para armas de fuego.